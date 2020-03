Coronavirus, in Campania casi in calo. In Italia meno vittime

Le cifre di domenica: 77 positivi nella regione. Decessi nel Paese delle ultime 24 ore: 651

Emergenza coronavirus: piccoli segnali di un’inversione di tendenza. Ma è ancora troppo presto, per essere ottimisti. Meno casi di positività in Campania (77, dopo i 99 del giorno prima), meno decessi complessivi in Italia (651, rispetto a 793 di sabato). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che ieri, domenica 22 marzo:

presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 595 tamponi di cui 37 risultati positivi;

presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi sono stati analizzati 71 tamponi di cui 9 risultati positivi;

presso il laboratorio della Federico II sono stati analizzati 14 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati analizzati 16 tamponi di cui 6 risultati positivi.

presso il centro di riferimento dell’ospedale San’Anna sono stati esaminati 93 tamponi di cui 8 risultati positivi;

presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati sono stati verificati 256 tamponi di cui 17 risultati positivi.

Positivi delle ultime 24 ore in Campania: 77. Tamponi in una giornata: 1045

(Retrospettivo positivi di ieri: 99 su 548 test). Totale complessivo positivi Campania: 1.013

La situazione in Italia. Nel paese i numero complessivo dei morti è di 5.476, con un aumento giornaliero di 651 unità; sabato i decessi erano stati 793. Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più del giorno prima, quando se ne erano registrati 943.

Sono 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva, 142 in più rispetto al precedenti 24 ore. Di questi, 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare.

Quanto ai malati, sono complessivamente 46.638, con un incremento rispetto a sabato di 3.957, quando l’incremento era stato di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 59.138. “I numeri di oggi – afferma in conferenza stampa il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli – sono minori rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo”.