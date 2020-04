Coronavirus, in Campania 87 nuovi casi. Nel Paese 4.694

In Italia 619 vittime in 24 ore. Resta piatta la curva dei nuovi contagi

Coronavirus, resta piatta la curva dei nuovi contagi in Campania, subendo qualche oscillazione (5,2% ieri, 3,6% venerdì, 4,7% giovedì e 4,0% mercoledì). Lo stesso vale per il resto del Paese (3,18 ieri, 2,7% il giorno prima, e nei precedenti rispettivamente 3% e 2,8%). Nella regione sono 7 le vittime delle ultime 24 ore. L’Unità di Crisi della Campania comunica i seguenti dati:Ospedale Cotugno di Napoli 509 tamponi di cui 46 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 271 tamponi di cui 4 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 55 tamponi di cui 4 positivi; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 118 tamponi di cui 3 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 79 tamponi dei quali nessuno positivo; Ospedale San Paolo di Napoli 52 tamponi di cui 11 positivi; Azienda Universitaria Federico II 66 tamponi di cui 1 positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 430 tamponi di cui 16 positivi; Ospedale di Nola 71 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale San Pio di Benevento 16 tamponi di cui nessuno positivo. Positivi di ieri: 87. Tamponi di ieri: 1667. Totale complessivo positivi: 3.604 Totale complessivo tamponi: 35.448. Totale deceduti (alle 23.59 di venerdì): 238. Totale guariti (alle 23.59 di venerdì): 277 (di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti).

Il riparto per province in Campania. Questo il riparto per province in Campania (alle 23.59 di venerdì): Provincia di Napoli: 1.809 (di cui 762 Napoli Città e 1047 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 533; Provincia di Avellino: 399; Provincia di Caserta: 368; Provincia di Benevento: 152; Altri in fase di verifica Asl: 256.

La situazione nel Paese. Sono 619 le persone morte in Italia, nell’ultima giornata, portando il totale delle vittime a 19.468,. I nuovi positivi 4.694, toccando quota 100.269 (152.271 dall’inizio dell’epidemia). Ci sono pero 2.079 nuovi guariti: il totale arriva a 32.534. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.258 in Lombardia, 13.495 in Emilia-Romagna, 12.170 in Piemonte, 10.749 in Veneto, 5.992 in Toscana, 3.730 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.231 nelle Marche, 2.402 in Puglia, 2.064 nella Provincia autonoma di Trento, 2.001 in Sicilia, 1.724 in Abruzzo, 1.382 in Friuli Venezia Giulia, 1.269 nella Provincia autonoma di Bolzano, 888 in Sardegna, 792 in Calabria, 723 in Umbria, 590 in Valle d’Aosta, 281 in Basilicata e 193 in Molise.