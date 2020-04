Bonus 600 euro partite Iva, dopo Pasqua i pagamenti dell’Inps

Tra pochi giorni tutti coloro che ne hanno diritto riceveranno l’indennità per l’emergenza Coronavirus voluta dal Governo

Arrivano buone notizie per tutte la partite Iva che attendevano con ansia il pagamento del bonus dal Governo di Giuseppe Conte per sopperire alle perdite durante l’emergenza Coronavirus. “So che in queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere assegnati tutti entro la prossima settimana”, ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg3. “Il decreto aprile – ha spiegato- sarà “molto consistente, molto più consistente del decreto marzo, e daremo una risposta adeguata perché nessuno deve perdere il posto di lavoro per il Coronavirus. Tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente. Tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente”.