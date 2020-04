Coronavirus, in Campania 221 nuovi casi. Nel Paese 4.668

Sono 149 i guariti campani, 167 i deceduti

Emergenza coronavirus, oggi lieve calo della curva di crescita in Campania, dopo il rialzo di ieri. Continua il trend in discesa, sia pur lento, a livello nazionale. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli 485 tamponi di cui 51 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 282 tamponi di cui 28 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 179 tamponi di cui 2 positivi; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 202 tamponi di cui 33 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 144 tamponi di cui 26 positivi; Azienda Universitaria Federico II 25 tamponi di cui 1 positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 488 tamponi di cui 77 positivi; Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 28 tamponi di cui 3 positivi. Positivi di oggi: 221. Tamponi di oggi: 1.833. Totale complessivo positivi Campania: 2.677. Totale complessivo tamponi Campania: 19.237. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 167. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 149 (di cui 57 completamente guariti e 92 clinicamente guariti).

Il riparto per province della Campania. Questo il riparto per province in Campania, alle 23.59 di ieri. Provincia di Napoli: 1.279 (di cui 542 Napoli Città e 737 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 385; Provincia di Avellino: 290; Provincia di Caserta: 255; Provincia di Benevento: 85; Altri in fase di verifica Asl: 162.

La situazione nel Paese. In Italia nelle ultime 24 ore sono 4.668 i nuovi casi di coronavirus, cifra inferiore a quella di ieri (4.782). Il tasso crescita, quindi, passa dal 4,5% al 4,2%. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 115.242. Salgono però a 13.915 i morti: rispetto a ieri ci sono 760 nuove vittime. Un dato in aumento: mercoledì lil tributo di vite umane era di 727. Sono 18.278 le persone guarite, 1.431 in più di ieri. Sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì l’incremento era di 2.937. Sono 4.053 i malati ricoverati in terapia intensiva, 18 in più delle precedenti 24 ore. I tamponi complessivi sono 581.232, dei quali oltre 308mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.