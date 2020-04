Coronavirus, Campania a 2.231 casi. Nel Paese 837 vittime oggi

In Italia la curva dei contagi continua la lieve discesa, ma resta l’enorme tributo di vite quotidiane

Emergenza coronavirus nuovi 164 casi di positività in Campania. Nel resto del Paese, continua la lieve discesa nella curva dei contagi, ma il numero di vittime quotidiane è ancora enorme. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica i seguenti dati per oggi, 31 marzo: Ospedale Cotugno di Napoli 298 tamponi di cui 16 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 198 tamponi di cui 17 positivi; Ospedale Sant’Anna 48 tamponi di cui 5 positivi; Asl Caserta presidi ospedalieri di Aversa e Marcianise 104 tamponi di cui 15 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 114 tamponi di cui 9 positivi; Azienda Universitaria Federico II 57 tamponi di cui 9 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 700 tamponi di cui 84 positivi; Ospedale Santa Maria Della Pietà di Nola 17 tamponi di cui 6 positivi; Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 30 tamponi di cui 3 positivi.. Positivi di oggi: 164. Tamponi di oggi: 1566. Totale complessivo positivi Campania: 2231. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 133. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 88 ( di cui 20 totalmente guariti e 68 clinicamente guariti). Totale complessivo tamponi Campania: 15.728.

Il riparto tra le province della Campania. Questo il riparto dei casi di positività, tra le province della Campania, alle 23.59 di ieri. Provincia di Napoli: 1053 (di cui 421 Napoli Città e 632 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 341; Provincia di Avellino: 226; Provincia di Caserta: 221: Provincia di Benevento: 76; Altri in fase di verifica Asl: 175.

La situazione nel Paese. In Italia ci sono altri 4.053 casi e 837 persone morte a causa del coronavirus. Le persone attualmente positive sono in totale 77.635, di cui 4.023 ricoverate in rianimazione, 28.192 ricoverati con sintomi e 45.420 in isolamento domiciliare. Con i numeri diffusi oggi dalla Protezione civile i positivi salgono a un totale di 105.792. Il numero complessivo di decessi è di 12.428. Nell’ultimo giorno i guariti sono 1.109, portando la somma a 15.739. La curva di crescita del contagio continua ad abbassarsi, lievemente: oggi è 3,99%, ieri era al 4,14%, domenica al 5,64%, sabato al 6,90 e venerdì al 7,39. I casi sono 25.124 in Lombardia, 10.953 in Emilia-Romagna, 7.850 in Veneto, 8.082 in Piemonte, 4.226 in Toscana, 3.352 nelle Marche, 2.508 in Liguria, 2.642 nel Lazio, 1.389 nella Provincia autonoma di Trento, 1.654 in Puglia, 1.160 in Friuli Venezia Giulia, 1.492 in Sicilia, 1.191 in Abruzzo, 1.142 nella Provincia autonoma di Bolzano, 851 in Umbria, 657 in Sardegna, 606 in Calabria, 552 in Valle d’Aosta, 216 in Basilicata e 117 in Molise.