Coronavirus, aumentano i casi in Campania. Nel Paese tornano a crescere i positivi

Nella regione 1.453 contagiati, 83 i decessi. Su scala nazionale 6.153 positività e 662 decessi in 24 ore, vittime a 8.165. Totale guariti 10.361, di cui 999 in un giorno

Aumentano i casi di coronavirus in Campania, arrivati a 1.454, con 145 nuovi contagiati. E dopo quattro giorni, torna a crescere la curva dei positivi in Italia. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella oggi sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli 369 tamponi di cui 35 risultati positivi; presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 102 tamponi di cui 52 risultati positivi; presso l’ospedale Moscati di Avellino 78 tamponi di cui 7 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno 253 tamponi di cui 25 risultati positivi; presso il laboratorio della Federico II 65 tamponi di cui 13 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati di Aversa 87 tamponi di cui uno risultato positivo; presso il centro di riferimento l’ospedale Sant’Anna di Caserta 65 tamponi di cui 2 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo di Napoli 42 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Pertanto nella giornata sono stati esaminati 1.061 tamponi. I test complessivi, finora, sono 9.728. Secondo quanto riferito dal dipartimento nazionale della Protezione civile, i decessi sono 83.

La situazione nel resto d’Italia. Nel punto delle 18, la Protezione civile diffonde gli ultimi dati disponibili. Rispetto a mercoledì, sono stati registrati 6.153 nuovi casi e altri 662 decessi: il totale è di 8.165 morti. Mercoledì l’incremento dei contagi era stato di 5.210. Il tasso di crescita nazionale torna a salire, segnando un 8,27%. L’inversione del trend, per il vice capo Agostino Miozzo, potrebbe spiegarsi con un “accumulo di tamponi” da testare, smaltito in giornata. I casi attualmente positivi nel complesso sono 62.013: in isolamento domiciliare si trovano 33.648 contagiati, mentre 24.753 sono ricoverati con sintomi, di questi 3.612 si trovano in terapia intensiva. I guariti in totale sono 10.361, di cui 999 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.