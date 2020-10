Coronavirus, Arzano: continua la lotta dei cittadini contro l’ordinanza autoritaria. Oggi altri blocchi stradali

I manifestanti chiedono il ritiro dei provvedimenti adottati dalla commissione prefettizia

Seconda giornata di lotta dei cittadini di Arzano che contestano l’inasprimento delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid 19 adottate dalla commissione straordinaria prefettizia che governa il Comune. Dalle prime ore del mattino decine di persone hanno promosso un sit in e bloccato la Circumvallazione esterna nel tratto che va fa Melito verso Casoria. I manifestanti chiedono l’immediata revoca del provvedimento emesso nei giorni scorsi perchè, dicono, numerose attività commerciali sono già allo stremo. I comitati di lotta indipendenti fanno sapere che la protesta andrà avanti ad oltranza fino a quando non saranno convocati dalla Commissione straordinaria. “Non possono essere solo i commercianti a pagare le conseguenze di questa pandemia – dice Gennaro, a nome di tanti altri esercenti – un altro paio di giorni di blocco e per tante botteghe, che già vengono da un periodo difficile, sarà la fine“.