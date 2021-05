Coprifuoco, subito spostato alle 23. Dal 7 giugno alle 24

Il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri: misure anti Covid, primi allentamenti dal 18 maggio. Ecco tutte le novità

Coprifuoco alle 23 da domani stesso. Poi dal 7 giugno spostato alle 24. Il Cdm ha approvato all’unanimità il decreto sulle riaperture che “presumibilmente sarà già domani in Gazzetta Ufficiale” dice il capodelegazione M5S, Stefano Patuanelli dopo il Consiglio dei ministri.

Dal 21 giugno, a quanto si apprende, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Si va verso una deroga ad hoc sul coprifuoco, per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21.

“In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale – afferma la nota ufficiale di Palazzo Chigi-, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche”. Di seguito le principali novità: