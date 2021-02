Conte: “Auspico la nascita del governo Draghi per operare scelte forti”

Il Premier uscente ha convocato una conferenza stampa davanti Palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte ha rilasciato una prima dichiarazione pubblica da quando Mario Draghi è stato incaricato di formare un nuovo Governo dal Presidente della Repubblica.

“Desidero ringraziare il presidente Mattarella. È stato per me un prezioso interlocutore e ringrazio anche tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato in questi mesi”.

Conte ha poi parlato del suo colloquio con Mario Draghi: “Ho incontrato Mario Draghi, gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Qualcuno in queste ore mi descrive come un ostacolo per la formazione di un nuovo Governo ma evidentemente non mi si conosce, i sabotatori cercateli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del paese affinché si formi un nuovo Governo”.

Nel merito dell’esecutivo nascente Conte ha spiegato: “Auspico che nasca un Governo politico, che sia solido e abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte forti. Serve un governo politico perché le urgenze del paese richiedono scelte politiche che non possono essere fatte da squadre di tecnici”.

Dal punto di vista più propriamente politico Giuseppe Conte ha dichiarato: “Al Movimento 5 stelle dico: io ci sono e ci sarò. A Pd e Leu dico: dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché il nostro progetto politico è forte e concreto, aveva iniziato a dare frutti e dobbiamo perseguire perché offre una prospettiva reale al paese”.