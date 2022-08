Castel Volturno, Caserta: padre e figlio di 6 anni muoiono annegati

Altri due fratellini in ospedale

Tragedia in provincia di Caserta. Padre e figlio di 6 anni sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno.

Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera. L’uomo si è buttato a mare per salvare i tre figli che stavano per essere portati via dalla corrente. Lo hanno riferito i testimoni che erano sulla spiaggia. Il papà, appena ha visto i ragazzi in difficoltà a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma è andato in difficoltà. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. I due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 anni non ce l’ha fatta così come il padre.