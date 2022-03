Casoria, 35enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

La vittima nota alle forze dell’ordine per reati di droga

Un uomo di 35 anni, Vincenzo Cerqua, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Casoria, in provincia di Napoli. L’agguato è avvenuto in via Gaetano Pelella intorno alle 20.45. Cerqua era già noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato cinque bossoli calibro 45. Ancora da ricostruire la dinamica dell’agguato. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia di Casoria assieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna