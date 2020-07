Camorra: Napoli, maxi operazione polizia e carabinieri. In esecuzione 51 misure cautelari

Soggetti ritenuti affiliati al clan “La Vanella Grassi”

Dall’alba è in corso una possente operazione della polizia di Stato e dei Carabinieri nei quartieri napoletani di Scampia, San Pietro a Patierno e Secondigliano per eseguire, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti affiliati al clan camorristico de “La Vanella Grassi”. Sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite ( traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi)