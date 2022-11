Bufera sulla Campania

Divelta la copertura di una scuola a Mercogliano(Avellino), nessun ferito tra gli alunni

Disagi in Campania per il maltempo. Paura a Mercogliano, comune in provincia di Avellino, dove il forte vento ha divelto la copertura in lamiera di un plesso scolastico, a scuola elementare della frazione Torelli, dove i bambini si trovavano all’interno delle classi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze nè feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che aveva valutato di non chiudere le scuole oggi.

Ma allagamenti e disagi si registrano in tutta la regione. Mare agitato, sospesi i collegamenti con le isole nel Golfo di Napoli

La protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo di livello arancione, su tutto il territorio regionale, fino alla mezzanotte.



Scuole e asili chiusi a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento (dove gli istituti restano chiusi anche mercoledì). Niente campanella a Ischia, Procida e Capri.

A Napoli chiusi e non visitabili Castel dell’Ovo e Maschio Angioino.

In tanti Comuni, chiusi anche impianti sportivi all’aperto, cimiteri, parchi e giardini. Tra questi, anche il Real bosco di Capodimonte. E non riaprirà neanche il museo. Gli operai devono ancora completare le verifiche sui balconi della reggia collinare di Napoli, dopo il crollo – sabato scorso – di un frammento di piperno.

