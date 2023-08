Salerno, Ospedale Ruggi: “parole di Iesu macigni su gestione De Luca”

Il commento del Consigliere regionale Tommasetti sull’intervista rilasciata dall’ex primario della Cardiochirurgia d’Urgenza dell’ospedale salernitano

A Salerno, l’Ospedale Ruggi e la gestione della Torre cardiologica da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ancora una volta sono sotto i riflettori.

“La testimonianza del professor Iesu conferma le nostre gravi denunce sul degrado del Ruggi causato dal sistema De Luca”. Così il Consigliere regionale della Campania gruppo Lega, Aurelio Tommasetti, commenta l’intervista rilasciata da prof. Severino Iesu, ex primario della Cardiochirurgia d’Urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, a un noto giornale.

“Le sue parole sono una doccia fredda – dice Tommasetti – Iesu descrive, con dati alla mano, la progressiva demolizione del reparto dopo il fatidico sdoppiamento del 2020, in piena pandemia. Da allora, e lo abbiamo ripetutamente segnalato, quella che era un’eccellenza ha subito un drastico calo degli interventi, passati da 750 a 450 all’anno. E le responsabilità sono chiare”.

Il Consigliere regionale evidenzia anche un altro aspetto dell’intervista del medico: “Iesu parla chiaramente di una protesta riferendosi al fatto che, insieme a lui, altri quattro professionisti della Cardiochirurgia, ovvero il team storico, abbiano scelto di abbandonare l’ospedale. Soprattutto, parla di decisioni imposte dall’alto. Non che ci fossero molti dubbi ma quando una voce così autorevole denuncia che un ospedale è vittima della politica, allora c’è da preoccuparsi”.

L’ultima riflessione del Consigliere regionale riguarda le prospettive future: “Una persona di grande esperienza e competenza come Iesu, insieme ai suoi fedeli collaboratori, hanno ritenuto che non ci siano più le condizioni per lavorare in un contesto ospedaliero al punto da lasciare tutto. Ma noi non resteremo inermi. Il futuro del Ruggi non può essere deciso nei corridoi e faremo di tutto affinché l’addio di Iesu e della sua squadra resti un triste episodio isolato”.