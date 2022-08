Autostrada Napoli-Canosa, Tir invade carreggiata: muore l’autista

Sul posto personale della Polizia Stradale e squadre dei vigili del fuoco

Gravissimo incidente sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, territorio del comune di Torino. Nel tardo pomeriggio un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodoro, viaggiando in direzione Napoli, ha invaso la corsia opposta e si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 59 anni è deceduto sul colpo. Solo per un caso fortuito non sono stati coinvolti altri veicoli. Il traffico sulla carreggiata in direzione di Napoli rimasto bloccato per alcune ore. Sul posto personale della Polizia Stradale e squadre dei vigili del fuoco del comando di Napoli e Avellino.