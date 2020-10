Attacco terrorista alla Francia, 3 vittime in cattedrale

Nizza, due sgozzati e un decapitato a Notre-Dame. Il killer gridava “Allah Akbar”, il 9 ottobre era sbarcato a Lampedusa. Assalto alla polizia ad Avignone: ucciso aggressore. Arabia Saudita: ferito agente del consolato francese di Gedda

Tre assalti, e almeno uno ha una chiara matrice: il terrorismo islamico. La Francia torna sotto attacco in una manciata di ore. Alle 9 di stamattina, a Nizza, un killer ha fatto irruzione nella cattedrale di Notre-Dame, al grido di “Allah Akbar”. Armato di coltello, ha sgozzato due persone e ne ha decapitata una terza. Il giovane è stato ferito e bloccato dalla polizia. Dalle prime indagini è emerso che il 21enne Aouissaoui Bahrain era arrivato agli inizi di ottobre in Italia. Dopo essere sbarcato a Lampedusa è stato trasferito nel centro di identificazione e fotosegnalato dalla questura. La polizia e i servizi di intelligence italiani stanno ricostruendo le tappe del viaggio che lo hanno portato in Costa Azzurra. Da accertare anche i motivi per cui non è stato trattenuto nel centro di identificazione, in attesa del rimpatrio. In tasca gli hanno trovato un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana, ed il documento ha consentito agli inquirenti francesi di identificarlo. Le vittime di Nizza sono due donne e un uomo, quest’ultimo custode della chiesa: il corpo di una delle due è stato trovato all’interno dell’edificio, l’altro all’esterno, dove la donna sarebbe stata aggredita mentre cercava di rifugiarsi in un bar situato nelle vicinanze. Proprio quest’ultima è riuscita a mandare un ultimo messaggio alla propria famiglia tramite le persone che hanno provato a soccorrerla: “Dite ai miei figli che li amo”.

Intanto ad Avignone, a circa 300 chilometri di distanza, un altro uomo armato di coltello è stato ucciso dalla polizia locale. Aveva tentato di aggredire gli agenti in strada, intorno alle 11.15. E per finire, l’ultimo episodio, sui cui contorni si indaga. Una guardia del consolato di Parigi a Gedda, in Arabia Saudita, è rimasta ferita per l’assalto di un uomo. Secondo quanto hanno riportato i media locali, non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.