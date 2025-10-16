Apre FORMA, il nuovo spazio elettronico dentro Joia Building

Sabato 18 ottobre debutta il club multidisciplinare con sistema audio su misura, dinner set con Ezu e lineup d’avanguardia tra Random Memory, Leyo, Caiano b2b Paccone.

Sabato 18 ottobre segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nightlife partenopea: apre ufficialmente FORMA, un inedito spazio dedicato alla musica elettronica contemporanea, ospitato all’interno dello storico Joia Building, nel cuore di Napoli. Un debutto attesissimo, che promette di ridefinire il modo di vivere il clubbing in città.

Non si tratta solo di un’inaugurazione, ma di un vero e proprio statement culturale: FORMA nasce con una visione chiara, che mette al centro qualità sonora, estetica minimale e coinvolgimento autentico. Ogni elemento — dal suono all’illuminazione, dai materiali all’acustica — è pensato per trasformare ogni serata in un’esperienza sensoriale.

Il sistema audio, progettato su misura da Domenico Riccardo, è il cuore pulsante del progetto: un impianto dal suono caldo, definito, che avvolge il pubblico senza mai aggredirlo. Una resa sonora che punta all’eccellenza, capace di restituire ogni dettaglio musicale con precisione e profondità.

Il programma dell’opening

La notte di sabato si aprirà alle 21 con una cena esclusiva in collaborazione con Ezu, ristorante giapponese fusion d’alta gamma. Un set selezionato accompagnerà il momento conviviale, in un’atmosfera sofisticata che anticipa il mood del dancefloor.

Dalle prime ore del clubbing, la consolle sarà affidata a Random Memory, che guiderà l’apertura con un set raffinato, costruito su groove organici, ambienti emotivi e vibrazioni profonde. La sua selezione getterà le basi dell’identità sonora di FORMA: curata, coerente e intensa.

A seguire, Leyo porterà la pista in una progressione energetica tra house classica e sonorità moderne, alternando bassline robuste e momenti più eterei, in un set pensato per fondere dinamismo e introspezione.

Il finale sarà affidato a un back-to-back inedito tra Caiano e Paccone: due artisti dalle estetiche differenti ma complementari, che dialogheranno in consolle con istinto e precisione. Un set pensato come climax della serata, capace di rendere FORMA un organismo sonoro vivo, in costante evoluzione.

Un’identità forte, una visione chiara

L’ambiente di FORMA riflette l’ambizione del progetto: architettura essenziale, materiali sensoriali, luci calibrate. Ogni scelta estetica è funzionale al suono, con l’obiettivo di creare uno spazio che non sia solo un club, ma un’esperienza immersiva a 360 gradi.

E il futuro è già tracciato: a novembre FORMA ospiterà lo showcase dell’iconica Cécille Records, con Nick Curly, Joella Jackson, Random Memory e Carlo Martino. A dicembre, invece, sarà la volta di Lala, selector dalla forte identità sonora, tra le più apprezzate della nuova scena europea.

Una nuova frequenza per Napoli

FORMA è molto più di un nuovo locale: è una piattaforma per la sperimentazione, la connessione e la qualità musicale. Un luogo che mancava, e che ora è pronto a diventare punto di riferimento per la scena elettronica del Sud Italia.

Il conto alla rovescia è finito. Sabato 18 ottobre Napoli comincia a vibrare su una nuova frequenza. FORMA è qui. E questo è solo l’inizio.

Red