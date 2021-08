Ammazza moglie e figlia e si suicida: uomo era senza lavoro

La famiglia sul lastrico, drammatiche le condizioni economiche

Era disoccupato l’uomo che questo pomeriggio ha ucciso la moglie e la figlia prima di togliersi la vita a Carpiano (Milano). Secondo quanto riferito da chi li conosceva, la situazione familiare era tesa e si sentivano spesso urla provenire dall’appartamento nella frazione Francolino, dove è avvenuta la tragedia. Il marito che, prima di togliersi la vita ha ammazzato la moglie di origini filippine e la figlia, come lui stesso ha detto al 118, non riusciva a trovare lavoro da diversi mesi. E’ così che, da qualche tempo, la famiglia veniva aiutata dai servizi sociali ma la situazione in casa era particolarmente difficile per le difficoltà economiche