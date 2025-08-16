Alaska, Putin trionfa: affievoliti i falchi della guerra

Applausi a Mosca, silenzi in Europa: il leader russo riconquista centralità nel dialogo internazionale.

Il cielo dell’Alaska ha fatto da cornice a un incontro che potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Un vertice atteso, discusso e – per molti – sconvolgente: Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati ieri per la prima volta da oltre quattro anni, in un faccia a faccia che ha spiazzato le cancellerie europee, ridato voce alla diplomazia, e rimesso Mosca al centro del gioco globale.

Un gesto d’onore emblematico ha suggellato la fine del summit: i caccia americani hanno scortato l’aereo presidenziale russo fino all’uscita dallo spazio aereo statunitense. Non era solo una prassi militare, ma un chiaro segnale politico. Donald Trump ha voluto riconoscere al leader del Cremlino un rispetto istituzionale e personale che cozza con le narrative belliche dominanti in Europa.

Il grande ruolo politico e diplomatico di Putin

Fin dalle prime battute del vertice, si è percepito il cambiamento di tono. L’incontro, privo di interpreti e preceduto da un viaggio in auto a due, ha visto un Trump sorridente cedere spazio, parole e simboli a un Putin glaciale ma solido, capace di parlare da pari a pari con il presidente della prima potenza militare mondiale.

Il messaggio è chiaro: Mosca non è isolata, non è finita, e pretende rispetto. Per la prima volta da anni, la Russia ha riacquisito un ruolo centrale nei colloqui internazionali, non come interlocutore scomodo da contenere, ma come partner strategico con cui confrontarsi sul futuro dell’ordine globale.

Pace, sicurezza e memoria storica: la linea di Putin

Putin ha parlato a lungo, quasi il doppio del suo omologo americano durante la conferenza stampa. Il leader russo ha evocato la cooperazione storica tra Russia e Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, ricordando i piloti sovietici caduti in Alaska durante il programma Lend-Lease.

E non è stata solo retorica: al termine dell’incontro, Putin si è recato personalmente a deporre fiori sulle tombe di quei soldati. Un gesto carico di simbolismo, che ha ricordato – a chi ha memoria – che Usa e Russia sono stati alleati contro il male assoluto, e possono tornare ad esserlo per garantire la stabilità globale.

“È molto importante che i nostri Paesi voltino pagina”, ha dichiarato il presidente russo, aggiungendo che “l’eliminazione delle cause alla radice” del conflitto in Ucraina deve essere la base per una soluzione. Tra queste cause, Mosca continua a indicare l’adesione di Kiev alla NATO e l’espansione militare occidentale ai suoi confini.

Gli obiettivi di Mosca: condizioni chiare, zero concessioni

Durante i colloqui, la delegazione russa ha ribadito con fermezza le proprie richieste:

Riconoscimento delle annessioni di Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson;

Neutralità permanente dell’Ucraina e rinuncia formale all’ingresso nella NATO;

Riforme costituzionali a Kiev per garantire pari diritti alla lingua russa e vietare ideologie ultranazionaliste;

Ritiro delle truppe ucraine dai territori contesi;

Cancellazione integrale delle sanzioni economiche occidentali;

Ripristino dei rapporti economici e diplomatici con l’Occidente su base di rispetto reciproco.

Mosca non ha aperto a compromessi. Il vertice ha sancito una postura definitiva: la Russia ora non chiede, stabilisce. E Trump – almeno in questa fase – ha ascoltato senza opporsi frontalmente.

La reazione europea: panico e riunioni a porte chiuse

A Bruxelles, l’incontro è stato vissuto come uno schiaffo. I leader europei si sono riuniti d’urgenza, blindando ogni discussione, privi persino dei loro assistenti. Ufficialmente, accolgono “con favore gli sforzi per la pace”, ma pongono le loro “linee rosse”: la partecipazione obbligatoria di Kiev ai negoziati, il diritto all’adesione di Ucraina a UE e NATO, e l’impegno a continuare il sostegno militare.

Il premier slovacco Robert Fico ha rotto con l’ortodossia atlantica, parlando apertamente di “sconfitta strategica dell’Occidente” e lodando l’incontro in Alaska come un’occasione per riconsiderare la narrativa “in bianco e nero” sulla guerra. Fico ha sottolineato come Trump abbia semplicemente fatto ciò che gli europei si sono rifiutati di fare: ascoltare, trattare, cercare una via d’uscita.

Anche il professor Alessandro Orsini ha parlato di “sconfitta colossale per l’Occidente”, affermando che Trump sta ufficialmente gestendo “la fine della strategia NATO in Ucraina”, confermando le sue previsioni fatte all’inizio del conflitto.

Un nuovo equilibrio globale

Il vertice Trump-Putin è stato tutto meno che simbolico. È stato un passo politico netto che ha rotto schemi, costretto gli alleati a ridefinire le proprie posizioni, e scompaginato la linea dura contro Mosca.

Putin ha vinto? Forse sì, sul piano dell’immagine e della strategia.



Trump ha ceduto? Forse no, se il suo obiettivo era riaprire un canale con la Russia e ridurre l’influenza cinese.

Una cosa è certa: i fautori della guerra senza negoziato sono stati zittiti, almeno per ora. E chi oggi ancora pensa di poter isolare la Russia con sanzioni, condanne e proclami, ha ricevuto ieri un chiaro messaggio dai ghiacci dell’Alaska: la Storia si muove, e Mosca è tornata a scriverla.

