Agguato ad Arzano, feriti due uomini

Sul luogo del ferimento, i carabinieri della Compagnia di Casoria, si apprende, hanno trovato nove bossoli calibro 9×21

Agguato in serata ad Arzano, in provincia di Napoli. Due persone sono state ferite alle gambe con colpi di pistola in Via dell’Annunziata, di fronte ad una chiesa. I due uomini sono stati portati all’ospedale di Frattamaggiore, le loro condizioni non sarebbero gravi. I feriti sono Antonio Alterio, 28enne, già noto alle forze dell’ordine (ferito ad un piede) e Daniele Laperuta, incensurato.



Una situazione ambientale difficile nel Comune a pochi chilometri da Napoli. Nelle settimane scorse c’è stato un annuncio funebre con data morte ‘annunciata’ per il comandante della Polizia locale impegnato contro l’abusivismo. Il 24 novembre scorso furono sparati in un bar numerosi colpi d’arma da fuoco in un agguato nel quale rimasero ferite 5 persone.

Sul luogo del ferimento, i carabinieri della Compagnia di Casoria, si apprende, hanno trovato nove bossoli calibro 9×21. I militari, fanno sapere dal Comando Provinciale, sono intervenuti in via Roma intorno alle 20,30.