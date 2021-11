Agguato ad Arzano, 5 feriti

Sul posto ambulanze e carabinieri

Agguato ad Arzano, comune della provincia di Napoli. Cinque persone sono rimaste ferite o vicino ad un bar in via Ignazio Silone ad Arzano. Sul posto i carabinieri e le ambulanze; non si conoscono le condizioni dei feriti. I

militari stanno tentando di ricostruire l’accaduto anche per accertare la natura verosimilmente di tipo camorristico dell’azione criminale. Dalle prime ricostruzioni, ignoti sarebbero entrati all’interno del bar esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco. Sono rimaste ferite 5 persone che sono state trasportate presso i vicini ospedali. Pare che non siano in pericolo di vita. Due dei feriti dovrebbero essere vicine al clan della 167. Uno dei feriti è Salvatore Petrillo, persona già nota alle forze dell’ordine.

Piange il proprietario del bar e manifesta tutta la sua disperazione per quanto accaduto. “Siamo gente perbene, ci conoscono tutti ad Arzano…’ le parole pronunciate tra le lacrime mentre i carabinieri ricostruiscono la scena del crimine e fanno gli accertamenti.



Al pianterreno di una palazzina di sei piani in un’area non molto affollata di Arzano vi è ¨ il ‘Roxy Bar’; a terra si vedono numerose macchie di sangue tra i cartelli utilizzati per segnalare i bossoli. I colpi, si apprende, sono stati sparati tutti all’interno dell’esercizio commerciale.

Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.