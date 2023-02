73^ edizione Festival di Sanremo, seconda serata

Vecchie glorie, temi di grande attualità, ospiti internazionali e trasgressione finale

Mercoledì sera é andata in scena la seconda serata della 73esima edizione del Festival.

A differenza della prima serata non ci sono stati eclatanti colpi di scena, anzi, durante lo show si è parlato di temi sociali di grande attualità, fatta eccezione per l’esibizione, passata la mezzanotte, del comico Angelo Duro, divertente ma a tratti un po’ volgare, infatti, in tanti non hanno digerito bene la performance.

Insieme, ripercorriamo i momenti salienti della seconda serata della kermesse canora.

-APERTURA FESTIVAL-

La serata si apre più velocemente di quella precedente. Infatti, dopo che Gianni Morandi accenna il brano Grazie dei fiori, cantandolo insieme al pubblico, come tributo a Nilla Pizzi, una delle prime cantanti a partecipare al Festival, si è dato subito inizio alla gara canora.

–2^ SERATA – I CANTANTI IN GARA-

In ordine di uscita:

1-Will, vero nome William Busetti, è un rapper italiano di 24 anni nato a Vittorio Veneto, proveniente da Sanremo Giovani si presenta con il brano scritto proprio da lui; Stupido è una canzone nostalgica, una ballad pop che parla di un amore finito e quando finisce un amore lascia sempre un senso di malinconia. Purtroppo non tutti gli amori sono felici e così come c’è un inizio c’è anche una fine;

2-Modà, la band milanese che ha conquistato il cuore di migliaia di italiani si è formata nel 2002, il nome è ispirato ad una discoteca di Erba, ovvero un comune della provincia di Como; il brano presentato è Lasciami in cui si affronta un tema molto delicato come quello della depressione. Non è la solita canzone d’amore della band, anche se, il brano prende il via proprio da una delusione sentimentale, come si capisce dal titolo;

3-Sethu, pseudonimo di Marco De Lauri, 26enne rapper italiano originario di Savona. Il suo background musicale è fortemente influenzato dal metal e dal punk, infatti, il suo nome è una citazione a At the Gate of Sethu, album dei Nile; si è esibito sulle note di Cause perse, canzone autobiografica scritta insieme al suo fratello gemello Giorgio, racconta delle battaglie che ognuno combatte per sé stesso, della voglia di coltivare le proprie ambizioni senza pensare di essere appunto una causa persa: è una canzone di rivalsa, un fallimento che diventa rinascita;

4-Articolo 31, J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti e Dj Jad alias Vito Luca Perrini si riuniscono di nuovo per presentare a Sanremo la canzone Un bel viaggio che racconta la loro storia, tra sogni e difficoltà, passando per la lite che li ha portati a scegliere la carriera da solisti fino alla reunion.

5-Lazza, vero nome Jacopo Lazzarini, è un 29enne rapper e produttore milanese, studia pianoforte al conservatorio, sin da giovanissimo si fa notare come freestyler partecipando a numerosi contest in giro per l’Italia e compare su YouTube con i primi pezzi; Cenere è un brano, scritto proprio da Lazza in collaborazione con Davide Petrella, racconta una storia d’amore turbolenta, di un amore tormentato che arriva al punto più basso ma che alla fine, come nel mito dell’araba fenice, rinasce dalle sue stesse ceneri;

6-Giorgia, all’anagrafe Giorgia Todrani, una delle cantanti più celebri e apprezzate d’Italia, oggi 51enne, cantautrice e produttrice discografica da ormai 30 anni ha collaborato con artisti celebri in tutto il mondo. Appassionata da sempre al canto, grazie soprattutto al lavoro del padre, Giulio. Nel 1993 vince Sanremo Giovani guadagnando la partecipazione a Sanremo Nuove Proposte l’anno successivo. Raggiunge l’apice del successo con i brani E poi, Gocce di memoria, Girasole, Come saprei e tantissimi altri successi; Parole dette male è una canzone d’amore, è più che altro il ricordo di una relazione sentimentale finita. Parla di una capacità di lasciare andare qualcosa che fa parte di un percorso che non c’è più, quindi avere uno sguardo sul futuro e sul presente e trasformare questa malinconia in qualcosa di costruttivo;

7-Colapesce Dimartino, duo di artisti molto apprezzato, hanno ottenuto grande visibilità in coppia con il tormentone Musica Leggerissima presentato proprio a Sanremo nel 2021. Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo, nome d’arte Colapesce, ispirato a una leggenda siciliana, sono i loro veri nomi. La canzone Splash che hanno interpretato, forse, è la canzone più rappresentativa dei millennial e della generazione Z. La melodia ricorda molto Lucio Battisti ma è il contenuto del testo nel quale un’intera generazione può riconoscersi. Noi, sempre ingabbiati dalle aspettative provenienti dall’esterno, aspettative che ci vogliono sempre sul pezzo, iper-performanti e senza un momento di fragilità. Nell’odierna società non è contemplata la fallibilità e per sopravvivere occorre adattarsi a questa visione, la massima espressione è il lavoro del non pensiero e della rimozione. Fare i conti con se stessi e con le proprie paure è più difficile che lavorare. Ci ritroviamo, poi, da soli con i mostri che ci tirano dei gran pugni allo stomaco strizzandolo per bene e lasciandovi una voragine;

8-Shari, vero nome Shari Noioso, friulana di 21 anni, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ma non al reality Amici. Ha duettato, su un di brano scritto da lei, con Benji & Fede con il quale si aggiudica la sua prima certificazione Disco d’oro. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2019, collaborato con il rapper Salmo in diversi brani e si vocifera che tra i due ci sia stato del tenero ma lei ha sempre smentito dicendo che il rapporto è esclusivamente lavorativo e che lui è solo il suo Direttore artistico. Si è aggiudicata un posto tra i finalisti a Sanremo Giovani 2022 con un brano che miscela parti rap e parti melodiche. La sua voce si adatta bene in entrambi i mondi e questa caratteristica la rende unica nel panorama musicale italiano. A questo Sanremo ha cantato Egoista, brano, scritto da lei ed altri autori, compreso Salmo, in cui emergono sonorità che vanno dal soul al pop, con influenze urban, dove ci racconta di quanto, spesso, nella vita si rischi di essere egoisti in amore pur di non rimanere da soli;

9-Madame, vero nome Francesca Galeano, è una giovanissima rapper vicentina di 21 anni, antepone il talento all’aspetto fisico puntando piuttosto sull’eleganza e la leggerezza per arrivare alla propria generazione con una maggior complicità e anche intimità. Può vantare una serie di collaborazioni importanti e non solo nel suo ambito musicale, tra le tante ricordiamo quelle con Ghali e Marracash, Negramaro, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Marco Mengoni. Ha già debuttato sul palco dell’Ariston, nel 2021, conquistando il premio per il miglior testo, con il singolo Voce. Quest’anno tra i big con la canzone Il bene nel male che narra di un amore finito sulla base di un sound elettronico in cui la personale vocalità e l’alternanza, davvero incessante, delle parole bene e male nel testo, creano una sorta di cantilena che risulta un’invenzione sonora tra le più interessanti della manifestazione canora;

10-Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, 36 anni, siciliana di nascita ma torinese di adozione, cantante italiana tra le più apprezzate nel panorama musicale italiano. Ha iniziato la sua carriera esibendosi live nei locali e con uno stile unico. Le sue influenze musicali sono: Cristina Donà, Carmen Consoli, Janis Joplin e Tori Amos. Nel 2013, dopo aver raggiunto il successo ha iniziato molte collaborazioni con altri artisti italiani. In veste di giudice, nel 2017, ha partecipato a X Factor conquistando il cuore del grande pubblico e permettendo così alla sua carriera una costante ascesa. Partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano Tiki Bom Bom grazie anche alla popolarità raggiunta con alcuni dei brani più famosi come: Andrà tutto bene e Lo stretto necessario. Quest’anno a Sanremo ha interpretato il brano Vivo, non proprio un brano d’amore ma un tema ben preciso e spesso poco esplorato che si riferisce alla sua esperienza personale post-parto quindi una canzone che assume un significato intimo e profondo.

11-Tananai, soprannome affibbiatogli da bambino perché era una piccola peste, vero nome Alberto Cotta Ramusino, 28 anni, autore, compositore e produttore indie milanese. Nel 2017 pubblica un album di musica elettronica ma la sua forza creativa lo spinge a interessarsi a nuovi generi e a cantare anche in italiano. L’intuizione è quella giusta e tra il 2019 e il 2022 pubblica diversi singoli e compare anche in una traccia dell’album di Fedez, Disumano. Con il brano Esagerata si presenta, nel 2022, a Sanremo Giovani e con questo singolo si aggiudica il podio e quindi un posto tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 dove canta l’inedito Sesso Occasionale che successivamente vincerà anche il Disco di Platino. Sul palco ha presentato Tango, brano molto introspettivo e inusuale rispetto al suo repertorio. Il testo scritto insieme a Paolo Antonacci racconta con una canzone romantica di un amore vissuto a distanza che si nutre di semplicità. Un amore che l’artista ricorda tra le note della sua canzone con riferimenti espliciti a tempi passati che forse sono volati via troppo velocemente.

12-Rosa Chemical, nome d’arte dedicato alla mamma Rosa e alla band My Chemical Romance, al secolo Manuel Franco, cantante hip hop di 25 anni, ex modello e artista graffiti ha raggiunto il successo su Tik-Tok grazie a diversi duetti con alcuni tra i rapper più conosciuti come Radical, Guè Pequeno, Ernia, Rkomi, Mambolosco. Ha anche affiancato Gianna Nannini nel brano di CanovA Benedetto l’inferno, un inno al sesso. Infatti, questo è uno dei principali argomenti in cui si parla nelle sue canzoni le quali sono un invito a vivere tutto ciò che riguarda la sfera sessuale in libertà. A tal proposito, nella scorsa edizione del Festival di Sanremo cantava sul palco dell’Ariston, nel duetto con Tananai, proprio di questa tematica ancora un tabù per certi ambienti istituzionali. Il brano Made in Italy è un inno all’amore libero, un invito a fare ciò che ci piace senza preoccuparci del giudizio altrui. L’Italia è patria del buon cibo ma anche, per fama internazionale, un paese passionale, fatto di amore e di sesso. Secondo l’artista la voglia di essere liberi e passionali ce l’abbiamo nel sangue, è un marchio di fabbrica tanto quanto il sugo e la carbonara. Il significato del testo Made in Italy è, infatti, una critica ai tabù e canta di un’Italia indecorosa, fatta di provocazioni, di femminilità e di libertà, senza etichette e censure. A tal proposito, la copertina ufficiale dell’album è stata lanciata in anteprima su Only Fans in versione integrale;

13-LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, napoletano di 20 anni, figlio di Gigi, famoso cantautore, è stato concorrente di Amici 21 dove si è fatto conoscere, ha pubblicato il suo album di debutto, intitolato semplicemente LDA, l’anno scorso. Ha già ricevuto sia un disco di Platino sia un disco d’Oro. Il brano presentato in gara, Se poi domani, scritto con suo cugino, Francesco D’Alessio è una canzone romantica partorita in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia.

14-Paola & Chiara, duo iconico composto dalle due sorelle Iezzi, alla soglia dei 50 anni, simbolo del pop italiano anni duemila, son tornate insieme dopo 10 anni, il brano che hanno presentato sul palco dell’Ariston, scritto da loro con altri autori, è un canto alla vita che celebra l’importanza di abbandonare le preoccupazioni e riscoprire il piacere di vivere nel momento presente, un invito alla liberazione, a lasciarsi andare e ritrovare la gioia di vivere attraverso la danza.

–FRANCESCA FAGNANI–

La bellissima e nota conduttrice del programma Belve, in onda dal 2021 su Rai2, nel quale intervista vis-à-vis una Belva cioè una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca, fa il suo ingresso, per la prima volta, alla Seconda Serata di Sanremo 2023, scendendo la famosa scalinata dell’Ariston, subito dopo l’intervento di Francesco Arca e Mario Di Leva. Si presenta in abito semitrasparente a strisce nere orizzontali con un ampio décolleté anteriore e una folta chioma bionda che scende lungo le spalline. Il monologo di Francesca Fagnani, successivamente all’esibizione di Shari, racconta l’esperienza delle persone in carcere, sottolineando come lo Stato debba farsi garante dell’uguaglianza sociale, in particolare per ciò che concerne l’accesso allo studio e la violenza nelle carceri. Nel corso della serata inscena anche una divertente intervista in stile Belve ai due conduttori.

-GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA-

L’attore Francesco Arca e Mario Di Leva, un ragazzino di 10 anni, sono i primi ospiti della serata ad intervenire sul palco. Si presentano, subito dopo le esibizioni di Will e dei Modà, per promuovere la nuova fiction televisiva della Rai dal titolo Resta con me di cui saranno protagonisti.

Amadeus annuncia, dopo l’esibizione di Sethu, l’inedito trio di grandi artisti interpreti della canzone italiana nel mondo: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. L’esibizione inizia con l’eterno ragazzino Morandi che parte a cantare dalla platea facendo impazzire il pubblico presente. Tocca, successivamente, a Massimo Ranieri con la sua inconfondibile voce e la solita compostezza ed eleganza nel mantenere la scena a sottolineare la notevole esperienza oltre che come cantante anche di ottimo interprete ed attore. Infine, Al Bano, straordinario con i suoi acuti che raggiungono registri altissimi. I tre si sono alternati nel cantare un medley dei loro più grandi successi per un esibizione mai vista prima.

L’attivista italoiraniana Pegah Moshir Pour, intervenuta dopo l’esibizione di Giorgia, introduce il primo tema sensibile della serata e di scottante attualità quello della libertà delle donne in Iran. Nel ringraziare Sanremo 2023 ricorda che la musica è un diritto umano e al grido di libertà, a lei si aggiunge anche Drusilla Foer, co-conduttrice di una delle serate della scorsa edizione.

Dal Suzuki Stage, il palco all’esterno dell’Ariston, subito dopo questo toccante momento, Gianni Morandi introduce l’esibizione del duetto di Francesco Renga e Nek che cantano brani presentati in passato al Festival. La performance di Renga non è una delle migliori, infatti sembra andare fuori tempo e non avere più la stessa capacità vocale degli esordi. Nek, invece, mantiene una grande presenza scenica e tensione vocale ma fatica non poco a stargli dietro e recuperare.

I grandi ospiti internazionali di questa serata, sono introdotti da Amadeus dopo l’esibizione di Colapesce Dimartino, è sono i Black Eyed Peas, che coinvolgono subito il pubblico con la loro performance ove eseguono vecchi successi come I Gotta Feeling ed anche il loro ultimo brano Simply the best. Divertente ed esilarante l’intermezzo che c’è stato tra la band e Bruno, il direttore d’orchestra che li ha accompagnati durante l’esibizione e che ringraziano facendo partire un coro a lui indirizzato.

La nave Costa Smeralda, dopo lo stacco pubblicitario, ospita l’esibizione di Fedez che canta un rap vecchio stile, a tratti freestyle, urlando tutta la sua rabbia contro l’ipocrisia dei politici rei di aver polemizzato, in Parlamento, sul tema dei generi citando così anche Rosa Chemical, addirittura inveisce contro il Codacons.

Dopo il collegamento con Fiorello, che prende in giro un po’ tutti, Amadeus, prima del monologo del comico Angelo Duro invita gli spettatori moralisti a cambiare canale prima della successiva esibizione, considerato che lo stesso tende a utilizzare un linguaggio alquanto scurrile. Infatti, anche se divertente, la performance a tratti è stata un po’ volgare.

Sito Web: https://www.rai.it/programmi/sanremo/