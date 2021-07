5 mila in piazza a Torino contro il green pass: “meglio morire da liberi che vivere da schiavi”

Tra gli speaker c’è il professor Ugo Mattei, docente universitario

5 mila in piazza Castello a Torino contro l’obbligo del vaccino e l’obbligo del lasciapassare per accedere in ristoranti e locali al chiuso, in palestre e piscine come disposto oggi dal Governo a partire dal 5 agosto. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto al megafono uno degli organizzatori mentre la gente scandiva Il grido “libertà”.

Folla in Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l’obbligo vaccinale, Torino, 22 luglio 2021. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Tra gli speaker c’è il professor Ugo Mattei, docente universitario. Un avvocato, Maurizio Giordano, ha sostenuto che il green pass “è contro la normativa europea”. In molti spiegano di essere vaccinati ma di essere contrari all’obbligo, qualcuno ha fatto il vaccino ma non è disposto a far vaccinare i propri figli. L’evento “No paura day” è stato organizzato da un comitato di lotta, il tam tam è partito mercoledì su Facebook. Ma la svolta è arrivata in serata poco dopo l’approvazione del provvedimento sul green pass da parte del governo.

CiCre