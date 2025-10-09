X Edizione della Scintilla dell’Ingegno a Casoria: Arte, Cultura e Impegno Sociale

La cerimonia si è tenuta nella Basilica di San Mauro con la partecipazione di artisti e personalità del mondo culturale e sociale

Si è svolta ieri, presso la Basilica di San Mauro a Casoria, la decima edizione del premio “Scintilla dell’Ingegno”, iniziativa culturale e artistica promossa dall’artista Enzo Marino, che da dieci anni rappresenta un importante punto di incontro tra diverse culture, discipline e continenti.

L’edizione 2025, strutturata in due sezioni – Italia e resto del mondo – ha inteso mettere in luce personalità ed eccellenze impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale, della tradizione e dell’innovazione, rappresentando così un equilibrio tra passato, presente e futuro.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Pina Stendardo e affiancata dai giovani artisti Sara Martinelli e Manuel Di Costanzo, ha incluso la presentazione di un trittico di racconti casoriani a tema temporale: “Uno scugnizzo areto o’ campanaro” di Raffaele Zorobbi (passato), “Un ragazzo speciale” di Luca Palladino (presente) e “Sacro è”, cortometraggio firmato dalla giovane artista Carmen Capparelli (futuro). L’opera di Capparelli ha segnato un momento di forte coinvolgimento emotivo, in linea con l’impegno artistico e filantropico del Maestro Marino, promotore di un legame profondo con le tradizioni culturali locali.

Tra i premiati con la “Scintilla dell’Ingegno” – una scultura realizzata dallo stesso Marino – figurano figure di rilievo per l’impegno sociale, culturale e ambientale:

Dott. Domenico Russo, coordinatore dell’AFT2 di Casoria, noto per il suo impegno medico e la dedizione alla comunità;

coordinatore dell’AFT2 di Casoria, noto per il suo impegno medico e la dedizione alla comunità; Tenente Colonnello Marco Trapuzzano, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, attivo nella lotta contro le criticità ambientali della Terra dei Fuochi;

comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, attivo nella lotta contro le criticità ambientali della Terra dei Fuochi; Prof.ssa Bruna Botta Rumelaj , docente di italiano per stranieri e danzatrice etnica, impegnata nel sostegno e nell’accoglienza degli immigrati;

, docente di italiano per stranieri e danzatrice etnica, impegnata nel sostegno e nell’accoglienza degli immigrati; Enrico Liguori, attore professionista interprete del celebre Masaniello, simbolo della storia e cultura napoletana;

attore professionista interprete del celebre Masaniello, simbolo della storia e cultura napoletana; Prof.ssa Veronica Longo, docente dell’Accademia di Brera, gallerista e promotrice di eventi artistici internazionali.

Sono stati inoltre riconosciuti con la “Scintilla-gioiello” e medaglie di merito il 1° Istituto Comprensivo Ludovico da Casoria, per i risultati eccellenti nel campo delle arti visive, e la squadra Dream Team Under 12 della Volley Casoria, per i risultati sportivi e lo spirito di squadra.

La manifestazione, ormai consolidata nel panorama culturale regionale, conferma la sua missione di promuovere il talento e i valori attraverso un dialogo costante tra arte, cultura e responsabilità sociale.

