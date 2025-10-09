Ritardi in azienda e permessi ROL: come garantire trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori

Il ruolo chiave del direttore aziendale per assicurare controlli incrociati e rispetto dei contratti

La gestione delle presenze e dei permessi all’interno delle aziende è un tema delicato, che richiede equilibrio tra esigenze organizzative e diritti dei lavoratori. Un punto cruciale riguarda la flessibilità oraria e l’utilizzo dei permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), strumenti contrattuali fondamentali per garantire un equilibrio tra vita privata e lavoro.

In molte realtà, il regolamento interno prevede una finestra di flessibilità di 45 minuti all’ingresso, durante la quale il dipendente può arrivare con un leggero ritardo, recuperandolo nella stessa giornata. Tuttavia, non sono rari i casi in cui le aziende procedano con trattenute automatiche sui permessi ROL per coprire tali ritardi, senza previa comunicazione né consenso del lavoratore.

Permessi ROL, ritardi e recuperi: il quadro normativo interno

I permessi ROL rappresentano un diritto acquisito dai lavoratori e devono essere utilizzati solo su richiesta esplicita e con approvazione. La flessibilità in ingresso fino a 45 minuti consente il recupero senza dover attingere automaticamente ai permessi, a meno che il lavoratore non rinunci al recupero.

Proprio su questo punto si concentra una questione frequente: la decurtazione automatica dei ROL per ritardi che rientrano nella fascia di flessibilità, senza che il dipendente ne sia stato informato o abbia espresso il proprio consenso.

Il ruolo diretto del direttore aziendale: supervisione e controlli incrociati

Fondamentale, in questa dinamica, è il ruolo del direttore aziendale. Secondo esperti del settore, il direttore non dovrebbe limitarsi a delegare la gestione delle presenze, ma agire direttamente, garantendo un controllo puntuale e incrociato delle timbrature e delle richieste di permesso.

Questa supervisione attiva evita abusi, errori e discriminazioni, assicurando che ogni decurtazione sia trasparente, motivata e comunicata tempestivamente al lavoratore. Solo attraverso una gestione diretta è possibile instaurare un clima di fiducia e rispetto reciproco all’interno dell’azienda.

Come tutelarsi: cosa fare in caso di trattenute non autorizzate

I lavoratori che riscontrano trattenute ingiustificate sui propri permessi ROL possono agire chiedendo chiarimenti scritti all’ufficio del personale o alla direzione, verificando il regolamento interno e, se necessario, coinvolgendo rappresentanti sindacali o consulenti del lavoro.

Una pratica efficace è inviare una richiesta formale di rettifica, richiamando il diritto al recupero entro la giornata e sottolineando la necessità di un consenso esplicito per l’utilizzo dei permessi.

Un esempio di richiesta formale

“Gentile Direzione,

ho rilevato nella mia busta paga una decurtazione di 0,50 ore dai permessi ROL relativa al giorno 1 settembre 2025, senza mia richiesta o comunicazione preventiva.

Il regolamento interno prevede una flessibilità di 45 minuti all’ingresso con possibilità di recupero. Chiedo pertanto la rettifica e che in futuro eventuali permessi vengano utilizzati solo previo mio esplicito consenso scritto. Resto a disposizione per chiarimenti”

La gestione delle presenze richiede trasparenza, chiarezza e rispetto dei diritti. Il direttore aziendale, assumendo un ruolo attivo e diretto, è la figura chiave per garantire un’applicazione corretta delle regole e per evitare contenziosi. Solo così si può costruire un ambiente lavorativo sano, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco tra lavoratori e azienda.

Alma