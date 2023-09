“Un libro sotto le stelle”: pubblico entusiasta, grande successo

Concluso il primo appuntamento della 19^ edizione della rassegna letteraria a bordo del traghetto Acquarius della Tra.Vel.Mar. sullo sfondo della divina costiera

Un libro sotto le stelle, il primo appuntamento della 19^ edizione della rassegna letteraria, caratterizzato da un grande successo di pubblico. L’evento, ideato dall’Associazione Meridiani, si è svolto venerdì 22 settembre 2023, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, a bordo del traghetto Acquarius della Tra.Vel.Mar.

L’inaugurazione della manifestazione

La scrittrice Lucia Corrado ha inaugurato la manifestazione con il suo racconto Dietro le cicatrici del corpo. Storie nel tempo inquieto della pandemia. “Una narrazione in cui ciascuno può riconoscersi perché, al di là delle sfumature che ci rendono unici, la fattura dell’uomo è una e la definisce la sua vulnerabilità” – ha detto Corrado al pubblico, presentata con garbo da Sonia Di Domenico e accompagnata da Claudia Izzo, addetto stampa dell’Associazione Meridiani. Inoltre, la divina costiera ha fatto da sfondo alla lettura dei brani tratti dal libro dell’attrice Nunzia Schiavone e alla performance musicale del sassofonista Orazio Di Cosimo.

Infine, Gianfranco Coppola, noto volto Rai e Presidente dei Giornalisti Sportivi Italiani, ha concluso il primo appuntamento della rassegna con il suo ultimo lavoro Campioni per sempre. Terzo scudetto, leggende del Napoli allo specchio. Ha raccontato delle imprese e dei trofei vinti dal Napoli negli anni e dei campioni che molti potevano non ricordare o non sapere. Inoltre, la conquista del 3 scudetto ha fatto definire il Napoli una leggenda e ha emozionato i milioni di tifosi con un dolce vento di amore e di soddisfazione nazionale perché questo titolo mancava da troppo tempo. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione La Casa di Tonia.

La Fondazione “La casa di Tonia”

Inoltre, la Fondazione La Casa di Tonia svolge un’importante opera sociale a favore delle donne più vulnerabili. Infatti, questa fondazione offre loro sostegno materiale e morale, oltre a promuovere la loro integrazione nella società. Per questo motivo, l’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, ha voluto fortemente appoggiare questa iniziativa con la sua prefazione al libro. Anche Claudia Izzo, addetto stampa dell’Associazione Meridiani, ha espresso il suo apprezzamento per il progetto. Così come Marco Lobasso, editore de LeVarie e competente firma di sport olimpici e Vincenzo Ungaro, referente del Circolo Velico Stabia e collaboratore della manifestazione. Il musicantautore irpino Luca Pugliese ha allietato i numerosi presenti con le sue canzoni, nonostante le condizioni atmosfere avverse.

La soddisfazione degli organizzatori

D’altra parte, gli organizzatori hanno manifestato la loro soddisfazione per il successo delle due serate. “C’è sempre tempo per leggere un buon libro, anche lontano dall’estate e sotto un cielo stellato che ci accompagna in un viaggio di emozioni e personaggi” – ha dichiarato Luca Della Corte, Direttore dell’Associazione Meridiani, promotrice della manifestazione. La manifestazione collabora da oltre tre anni con la Tra.Vel.Mar. della famiglia Gambardella.

Gli altri 4 appuntamenti

La rassegna letteraria Un libro sotto le stelle non si ferma e continua con quattro appuntamenti imperdibili dal 28 settembre al 1 ottobre 2023. Sul tetto del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia, i lettori avranno l’occasione di incontrare gli autori dei libri più interessanti del momento.

Si comincia giovedì 28 settembre 2023 con Claudia Marin, che presenterà il suo romanzo Imperfezioni, edito da Rubbettino. Inoltre, venerdì 29 settembre 2023 sarà la volta di Annalisa Angelone, giornalista Rai e autrice di Diana Spencer. Morte, mito e misteri, pubblicato da Alessandro Polidoro Editore.

Successivamente, sabato 30 settembre 2023 si parlerà di televisione con Michelangelo Iossa, che racconterà la storia della RAI a Napoli nel suo libro La RAI a Napoli. 1963-2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio, edito da Rogiosi. Il Direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati, interverrà nell’incontro.

Infine, domenica 1 ottobre 2023 chiuderà la rassegna Amedeo Colella, scrittore, storico e umorista napoletano, con il suo libro Napoli 365. Cosa fare a Napoli ogni giorno dell’anno. Un libro per chi non ha un cacchio da fare…, edito da Cultura Nova.

La rassegna proseguirà il 6 ottobre 2023 con Sabrina Efionayi, che presenterà il suo romanzo Addio, a domani. La mia incredibile storia vera. L’incontro fa parte del Festival della Lettura e dell’Ascolto della Fondazione Campania dei Festival, partner di Un libro sotto le stelle, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre 2023 al Palazzo Reale di Napoli.

La mostra pittorica di Cristoforo Russo

Durante la rassegna sarà possibile ammirare anche la mostra pittorica di Cristoforo Russo, artista vesuviano che torna nella sua terra dopo il successo romano. Le sue opere, appartenenti alla collezione Un presepe Pop, saranno esposte presso il Circolo Velico Stabia dal 28 settembre al 1 ottobre 2023 e saranno a sostegno dell’iniziativa benefica di Mente e Coscienza (ODV-ETS Associazione di Volontariato per le disabilità).

Un libro sotto le stelle è un evento culturale che si svolge a Salerno dal 1° al 31 agosto. Ogni sera, dalle 21 alle 23, si presentano libri di vari generi e autori. Tra i partecipanti ci sono scrittori, giornalisti, attori, musicisti e poeti. L’evento ha il sostegno di molte istituzioni e associazioni culturali e sportive. Tra queste, la Tra.Vel.Mar., la Fondazione Campania dei Festival e il Circolo Velico Stabia. Inoltre, l’evento ha il patrocinio di RAI Campania, della Regione Campania, del Comune di Salerno, del Coni Campania, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, del Rotary e-Club Due Golfi, del Centro Formativo Tecnoscuola, di Universo Humanitas, della rassegna artistico-letteraria Stabia in Versi e dell’Associazione Achille Basile-Le Ali Della Lettura. Infine, l’evento ha la media partnership di Radio Canone Inverso e InfoCilento.

Come partecipare a “Un libro sotto le stelle”

Per partecipare a Un libro sotto le stelle bisogna prenotarsi. Si può mandare una mail a [email protected] o un messaggio al numero +39 339 768 68 61 dell’Associazione Meridiani. La prenotazione va fatta almeno 24 ore prima della serata scelta. Il posto è limitato. L’ingresso è gratuito. Si deve solo comprare il libro presentato. I soldi vanno alle case editrici. Dopo ogni presentazione c’è un brindisi. Lo offre lo Chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort.

In altre parole, Un libro sotto le stelle è un’occasione per scoprire nuove letture e incontrare persone interessanti. Inoltre, è un modo per sostenere la cultura e le case editrici in un momento difficile. Per questo motivo, è importante prenotarsi in anticipo e rispettare le regole sanitarie. Così, si potrà godere di una serata piacevole e sicura. Infine, si potrà brindare con lo Chef Nunzio Illuminato, che prepara dei piatti deliziosi con i prodotti locali.