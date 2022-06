Torino, Festival CinemAmbiente: ZioRiz di Rafaela Mariniello

Il fim inserito tra i migliori documentari italiani dell’anno

Martedì 7 giugno alle ore 22 al Cinema Massimo del Museo Nazionale dei Cinema di Torino, nell’ambito della 25esima edizione del Festival CinemAmbiente, sarà presentato in anteprima assoluta ZioRiz di Raffaela Mariniello. Il film è inserito nella sezione Made in Italy, che accoglie i migliori film documentari italiani dell’anno, che affrontano tematiche ambientali.

Il film segue dalla sorgente alla foce il corso del Volturno, il fiume più lungo dell’Italia meridionale, attraversando e ricreando suggestive zone dello sguardo e dell’ascolto indicate, in una tripartizione al contempo cruda e poetica, come Terra fertile, Terra di lavoro, Terra dei fuochi.

“Zio Riz è il nome della canoa canadese sulla quale un uomo ridiscende le acque del fiume Volturno, a partire dalla sorgente di Rocchetta al Volturno, paradiso naturalistico incontaminato. Questo ideale Caronte ci porta lentamente dall’armonia naturale di quell’oasi protetta sempre più giù, lungo il fiume, fino alla foce nella città di Castel Volturno, un vero e proprio inferno metropolitano. Lo scandire delle stagioni è suggerito dalla pioggia, dalla neve che si scioglie, dal continuo scorrere dell’acqua fino all’essiccarsi del terreno, sferzato dal sole di mezzogiorno. Lungo il percorso la vita si svolge nel suo incedere quotidiano, dai versi di animali e i suoni degli insetti si passa al rumore del lavoro dell’uomo, da quello ripetitivo delle macchine agricole e dei mezzi di trasporto ai suoni sempre più caotici dell’ambiente urbano.”

ZioRiz è prodotto da Teatri Uniti con Casa del Contemporaneo con il contributo della Regione Campania e di Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Museo Madre, Studio Trisorio e Zona Rosa.

SOGGETTO, FOTOGRAFIA E REGIA Raffaela Mariniello

CON Gennaro Iadicicco

MONTAGGIO Diego Liguori

LOCATION MANAGER Loredana Affinito

COLOR CORRECTION E VFX Giuliano Caprara A

ASSISTENTE COLORIST Alessandro Gatto

RIPRESE DRONE Luca Gafner Giovanni Canciello

ASSISTENTE ALLE RIPRESE Roberta Basile

FOTOGRAFO DI SCENA Giovanni Canciello

OTTIMIZZAZIONE SUONO Corrado Taglialatela

LOGISTICA BARCA D’APPOGGIO Paolo De Maio, Antonio Gagliardi (Tittone)

CONSULENZA ORGANIZZATIVA RiverStudio

COORDINAMENTO Romilda D’Ambrosio

SEGRETARIE DI PRODUZIONE Flavia Cardone Clarissa Curti

AMMINISTRAZIONE Aequor Srl

PRODOTTO DA Angelo Curti Igina Di Napoli