“Stracci al Vento …di Pace”: l’arte arreda il Parco Taglia di Cardito con oltre 200 opere.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il parco Taglia di Cardito, allestito come una galleria d’arte, dal 24 aprile al 1° maggio 2022 ospita oltre 200 opere, installazioni, giggle art e lavori sperimentali di artisti di 40 diversi paesi del mondo sul tema della Pace e contro tutte le guerre.

Il vernissage di “Stracci al Vento …di Pace” – del maestro Enzo Marino si terrà domenica 24 aprile alle ore 10:30 con effetti sonori, l’introduzione del sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo, che dirà dell’ aspetto sociale ed umano dell’evento mentre il direttore artistico illustrerà le motivazioni e il piano artistico dell’esposizione. Seguirà il concerto di musica jazz del GUD Jazz Trio (con Giovanni Bennato, piano, Umberto Papa, drums e Diego Guglielmo Marino, bass). Accompagneranno i visitatori in un tour illustrativo delle opere gli studenti dell’I.T.S. “Emilio Sereni” di Afragola.

Dice il maestro Enzo Marino, direttore artistico della manifestazione “…Si è pensato ad un progetto che potesse racchiudere e conciliare diversi aspetti dei giorni nostri: la natura, l’arte figurativa, la musica, la poesia, la danza ed essenzialmente la pace, tema attuale e scottante che sta dividendo il mondo in due fazioni.

Dopo l’Orto Botanico dell’Università Federico II di Napoli (2005), il Botanischer der Karl-Franzens Universitaet Graz Austria (2007), Mozirski gaj –park cvetja Mozirje Municipality Slovenian (2009) e la V Bienal Internacional de Arte de Miramar Argentina (2021) oggi gli “Stracci al Vento” ritornano in Italia nella nostra regione, a Cardito, con artisti internazionali che hanno voluto stendere la propria arte, come stracci al vento, al sole di Napoli. La fusione dei manufatti artistici con la bellezza del creato ha il significato di riavvicinare l’uomo alla “natura” e alle umane vicende in un libero e nuovo concetto di armonia universale. Tra gli uomini. Tra i popoli …”

L’evento è stato curato dai FREE INTERNATIONAL ARTISTS e organizzato dall’associazione “IncontriAMOci Strada Facendo” con il patrocinio del Comune di Cardito; mentre si è avvalsa della collaborazione della Cooperativa Madre, del Liceo Artistico di Cardito, della Scuola di danza “Heart Ballet” e della Casa Imp. Benessere ASL NA2nord Arte Terapia-Assunta Improta”.

Alle ore 11:00 del 25 aprile i visitatori potranno ascoltare il concerto di “piano live” del maestro Vincenzo De Luca e il 1° maggio il concerto di jazz di Gianfranco Coppola.

L’accesso alla mostra è gratuito e sarà possibile fruire delle opere tutti i giorni dal 24 aprile al 1 maggio 2022, dalle ore 10.30 alle 19.00.