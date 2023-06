Salerno, ritornano le “Domeniche ad Arte”

L’11 giugno doppio appuntamento con l’anteprima del SalerNoir Festival e il concerto dell’University of Kentucky Women’s Choir con il coro il Calicanto

Il doppio appuntamento

Per la seconda edizione di Domeniche ad Arte, rassegna organizzata dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno in linea con Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour e la partnership della Coldiretti Salerno–Campagna Amica e della CLAAI Salerno, gli appuntamenti in programma domenica 11 giugno 2023, con inizio alle ore 19:00, sono l’anteprima della IX edizione SalerNoir Festival le notti di Barliario con Anna Vera Viva che al Museo Archeologico Provinciale, in via S. Benedetto, presenta il romanzo giallo L’artiglio del tempo edito da Garzanti e il concerto alla Chiesa di San Benedetto dell’University Of Kentucky Women’s Choir, diretto da Lori Hetzel, con il coro Il Calicanto, diretto da Silvana Noschese.

Per l’occasione, ancora una volta, i beni culturali della Provincia di Salerno saranno aperti, ad ingresso gratuito, di domenica per ospitare presentazioni di libri, musica, performance tersicoree, reading e degustazioni.

Il libro L’artiglio del tempo

Anna Vera Viva ha dato vita a due personaggi che sono entrati nel cuore dei lettori. Un prete e un boss della malavita che indagano, vivono e respirano alla Sanità che li ha visti crescere, perdersi e poi ritrovarsi. La Sanità è un’isola e per navigare il mare che la circonda ci vogliono passione, abilità e coraggio. Lo sa bene padre Raffaele, da poco tornato nei luoghi dove ha vissuto i primi anni di un’infanzia rubata e dove l’ombra di Peppino, il fratello malavitoso che il destino gli ha dato in sorte, si allunga su ogni evento del quartiere. Questa volta, però, un’ombra ancora più fosca avvolge le indagini del prete e della sua perpetua: è l’ombra della storia; di una guerra lontana che sembra ancora vicina; di una Napoli che si ribella ai nazisti; di un popolo fiero che non cede al gioco dei potenti.

Il SalerNoir Festival

Il festival, ideato nel 2015, è nato con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della narrativa e dell’editoria di genere, giallo, noir, poliziesco e thriller a Salerno e in Campania arricchendosi sempre più di nuove proposte. L’evento è ispirato alla figura di Barliario, medico e alchimista, icona della Salerno alto medioevale, profondamente legato alla realtà del Centro Storico della città. La direttrice artistica Piera Carlomagno è coadiuvata dalla direttrice organizzativa Rosanna Belladonna, dalla responsabile del Progetto Scuole Pina Masturzo, dal direttore del Premio Veraldi Massimiliano Amato e dai soci Tina Cacciaglia, Angelo Cennamo, Marcello Ravveduto. Responsabile di progetto per la Fondazione Carisal è Gabriella Monetta.

L’University of Kentucky Women’s Choir

L’ensemble è in tour in Italia: il 9 giugno 2023 animerà la S. Messa a San Pietro, poi sarà a Salerno, proseguiranno a Bari dove si imbarcherà per proseguire il tour in Grecia. Il Coro femminile dell’Università del Kentucky (UKWC) è composto da cantori provenienti da diverse esperienze musicali e discipline accademiche. Da matricole a laureate tutte condividono la stessa passione per la musica. Formato interamente da donne, il coro si ispira ad artiste femminili, così come lo enfatizza anche il loro repertorio. L’ensemble dà voce con grande impulso ed energia a opere di poeti e compositori poco conosciuti. Il repertorio riflette problemi sociali attinenti alla società odierna ed offre scintille di bellezza e speranza. Ogni semestre, oltre ad effettuare concerti nel campus universitario, l’ensemble si mette a disposizione della comunità, cantando regolarmente in ospedali locali, comunità di anziani e in istituti scolastici, svolge quindi un importante ruolo sociale.