Salerno, nuovo appuntamento a “Porto di parole”

Domattina al villaggio storie a colazione, omaggio ad Alessandro Manzoni e Italo Calvino; la sera spazio agli spettacoli in teatro e al truck

Libri, laboratori, giochi didattici e spettacoli al centro della terza giornata del villaggio

Domani mattina, mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 9:30, la giornata a Porto di Parole inizia con le “storie a colazione”. Infatti, saranno le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado ad abitare le tre isole narrative allestite a Salerno negli spazi del Centro Pastorale San Giuseppe, in via Vestuti, per dar vita alla bottega delle narrazioni differenti.

Per loro un’immersione totale nel mondo del graphic novel con Giovanni Festa e Davide Di Marino per la presentazione di Arlecchino and the Carnival of Venice; Michele Neri sarà il cantastorie per dir qualche cosa sui Promessi Sposi e con Chien Barbu Mal Rasè faranno esperienza delle parole di Italo Calvino con La prima spada e l’ultima scopa.

Dalle 18:00 inizia il pomeriggio di Porto di Parole con La Treno Nave e il Cantastorie e i laboratori curati da Francesco Fasanaro (Drum Circle), Odile (La storia di Mare e Sabbia – laboratorio di disegno) e dal Teatro La Ribalta con C’era una volta.

In Auditorium alle 18:00 c’è il Coro Voci Bianche Il Calicanto e I Piccoli del Calicanto, alle 18:30 al Truck Theatre “Le Radiose on Air”; alle 20:00 la musica del Coro Pop di Salerno al Truck Theatre e alle 21:00 El Trio Churro di Chien Barbu Mal Rasè.

Giovedì c’è attesa per l’appuntamento con l’attore Simone Montedoro

Dopodomani, 1 giugno 2023, il matinée per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Per loro è stato organizzato uno speciale Talk Azz, il format condotto da don Roberto Faccenda, direttore della Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, e che ha come ospite Simone Montedoro. Per l’ultimo capitolo de La Mezza Notte Bianca dei Racconti tanti sono gli eventi in programma: dalle performance alle 17:30 del regalastorie, Simone Montedoro alle performance delle ore 18:00 con Bicicaffè della Compagnia Della Settimana Dopo e le Storie della Preistoria e dintorni di Michele Neri. Dalle 18:00 iniziano gli incontri con gli autori: Fai rumore. Nove storie per osare del Collettivo Moleste, Nina dove sei di Antonella Nutile e Che Botto!!! di Silvana Gavrilovich. L’area spettacoli s’accende alle 19:00 Truck Theatre con Anna dai Capelli Rossi di e con Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente, Charlie Calamaro Avan Project; alle 20:00 in Auditorium Il Paese dei colori del Teatro La Ribalta e alle 21:00 al Truck Theatre Che botto alle otto, il gran varietà finale, con Saremo Alberti, La Settimana Dopo, I Nuovi Scalzi e la partecipazione di tutti gli artisti.

Il format

Il format è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi in collaborazione con Fuori Gioco, con il sostegno della Regione Campania e il Comune di Salerno e inserito nel programma Il Maggio dei Libri 2023. La merenda per i ragazzi è offerta dalla Centrale del Latte.

Informazioni utili

L’ingresso è libero su prenotazione consultando il sito: www.portodiparole.com. Info line 320 024 43 02 – 339 526 93 13