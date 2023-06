Salerno, concerto in rete con l’istituto Monterisi

Noisuoniamo: al Teatro Augusteo, nell’ambito del Piano delle Arti, esibizione delle scuole ad indirizzo musicale

Progettare percorsi, mettere a sistema esperienze, valorizzare le competenze. Si muove anche su queste azioni il progetto Noisuoniamo realizzato dall’Istituto Comprensivo Monterisi a Salerno nell’ambito del Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021. A dire sì alla rete sono stati gli istituti comprensivi Alfano-Quasimodo, M. Mari e T. Tasso di Salerno, Picentia di Pontecagnano Faiano, Autonomia 82 di Baronissi, Nicodemi di Fisciano, il Convitto Nazionale T. Tasso e il Liceo Statale Alfano 1° di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Martucci e l’Associazione Culturale Il Contrappasso. La musica e la pratica strumentale hanno fatto da comun denominatore a quanto fino ad oggi realizzato dalle singole realtà e che ritrovano un loro nuovo spazio di condivisione nel neonato portale noisuoniamo.org, un diario di bordo del progetto.

A far da sigillo artistico sarà il concerto in programma martedì 6 giugno 2023 alle ore 18:00 al Teatro Augusteo a Salerno ad ingresso libero. All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Salerno, parteciperanno le formazioni musicali che fanno capo alle scuole della rete. Un viaggio in note che avrà come protagonisti assoluti ben oltre 400 con il loro carico di saperi acquisiti durante i rispettivi percorsi di apprendimento. Al gran gala di Noisuoniamo saranno presenti anche Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno; Mimì Minella, Dirigente dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno; Margherita Aruta, per l’U.S.R. Campania referente alle Attività musicali, coreutiche e artistiche e del Piano Triennale delle Arti; Elisabetta Barone anche in rappresentanza Polo dei licei musicali e coreutici della Campania e Anna De Simone per il Polo SMIM. In collegamento da remoto interverrà Annalisa Spadolini, presidente del Nucleo Operativo del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del M.I.M.

A proposito del progetto, Vitalba Casadio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Monterisi, capofila del progetto, sottolinea:

“NOISUONIAMO si regge su asset formativi che puntano a creare anche delle occasioni d’inclusione, ponendo la musica come strumento d’unione tra i ragazzi. Grazie al supporto di tutti i partner della rete sono state messe in campo pratiche didattiche utili a favorire l’apprendimento, valorizzando le differenti attitudini anche nel riconoscimento dei talenti. Crediamo nella didattica orientativa che ha inizio dalla scuola dell’infanzia e arriva fino agli studi dell’alta formazione artistico – musicale. Il concerto in programma al Teatro Augusteo vuole essere anche questo”.