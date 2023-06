Polla, terza edizione di “Incontri in Biblioteca”

Per la rassegna estiva tanti gli argomenti, dalla storia di “Mixed By Erry” ai mondiali di calcio del ‘90, da Bruscolotti alle nuove storie in giallo noir e quelle per i bambini

Terza edizione Rassegna culturale Incontri in Biblioteca

Tutto pronto per la Terza edizione della Rassegna culturale Incontri in Biblioteca a Polla, organizzata dalla Pro Loco Polla e dal Comune di Polla, in collaborazione con l’associazione Voltapagina. Continua l’impegno per la promozione della lettura con una rassegna voluta fortemente dal Presidente del Consiglio Comunale di Polla, dopo la stipula del Patto locale per la Lettura e la realizzazione del Progetto Città che legge.

Definiti i primi otto incontri della rassegna che si svolgerà dal 16 Giugno agli inizi di Settembre 2023, e a cui si aggiungeranno altri incontri, ora in costruzione, nel corso del periodo estivo.

La location

Un’estate all’insegna del confronto e del dialogo, attraverso parole scritte, narrate, raccontate, esperienze di donne e uomini e tematiche di respiro ampio e trasversale.

La rassegna si svolgerà presso i Giardini della Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” di Polla, nell’intento di focalizzare l’attenzione anche su un luogo della cultura importante attivo per tutto l’anno e punto di riferimento per molte famiglie, ragazzi, studenti.

Gli appuntamenti

Si parte il prossimo 16 Giugno 2023 alle ore 18:30 con la Presentazione del libro: Da Incapaci a Disabili di Ileana Del Bagno.

Ileana Del Bagno e il suo libro Da Incapaci a Disabili

Si proseguirà il 25 Giugno 2023 con la presentazione del Saggio Monografico Viaggio nel tempo col Tanagro di Vitantonio Capozzi.

Il 1 Luglio 2023 sarà la volta di Simona Frasca, l’autrice e giornalista che con il suo Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio ha riscoperto la storia dei fratelli che rivoluzionarono il mondo pirata della musica e da cui è stato tratto l’omonimo film.

Per il 14 Luglio 2023 prevista la presentazione del libro: Ruote 96 bis del giornalista del Sole 24 Ore e poeta Giovanni Bracco.

…ed altro ancora

Seguiranno altri incontri nei mesi di Agosto e Settembre con autori come Corrado De Rosa e Filippo Trotta della Fondazione Alfonso Gatto di Salerno, il giallista Nicola Oddati, Rosario Bianco e la storia di Bruscolotti e la scrittrice per bambini Felicia Leone.