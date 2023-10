Napoli, le eccellenze della ‘scintilla’ premiati sul Vesuvio

L’ottava edizione sotto l’egida guida del Maestro d’Arte Enzo Marino

Ritorna l’appuntamento con la Scintilla dell’Ingegno, giunta alla sua ottava edizione sotto l’egida guida del Maestro d’Arte Enzo Marino.

Il Premio indetto per onorare e celebrare l’eccellenza tradotta in valore umano e sociale è stato conferito lo scorso 7 Ottobre presso il gran Cono del Parco Nazionale del Vesuvio.

In una congiunzione tra scintilla artistica e forza vitale sprigionata dalla terra vulcanica, la creatività è stata ancora una volta motore e monito per la società del ben operare, che intende lasciare testimonianza e testamento insieme, alle nuove generazioni.

Grandi uomini e grandi donne sono state insignite nell’annuale appuntamento culturale, presentato per l’occasione dalla giornalista Pina Stendardo.

Tra i premiati l’imprenditrice e attivista nel sociale, Angela Ulliano; Domenico Maglione, Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero dell’Asl Napoli2 Nord S. Maria della Pietà; l’artista ecuadoriano José Antonio Villena Sierra; l’imprenditore Ugo Rocchino, alla guida dell’azienda grafica Rocchino Srl; Il cap. Valentina Bianchin primo carabiniere donna a comandare una compagnia in Italia, a Casoria compagnia che fu già del gen Carlo Alberto Dalla Chiesa; il biologo Salvatore Marino, direttore di Laboratorio di Analisi Cliniche e presidente di un’Associazione del Terzo settore (Università Popolare Galeno): l Bianca Iengo, membro del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti e presidente diocesano, oltre che consigliere nazionale dei farmacisti cattolici UCFI; il giornalista Angelo Cirasa, esperto di strategie di comunicazione nel campo della cultura, della finanza e della salute; il Lgt Giuseppe Giunta, comandante di Stazione dei Carabinieri di Casoria; l’Avvocato e giornalista Giovanni Rossi Filangieri, esperto di diritto di famiglia e dei minori; Anna Ciriello, psicologa e professionista nelle scienze dell’educazione; l’Ispettore di Polizia Guglielmo Moschetti, attivo per anni in operazioni di Intelligence ed autore di diversi thriller e manuali tecnici sull’attività dell’Investigatore Privato, della Guardia Giurata; Sergio Gotti artista scultore e scenografo teatrale.



Molti testimoni all’evento tra cui il noto giornalista Enzo Piscopo e la ricercatrice Antonella Arcella