Lo scrittore De Silva ospite di Cantina Verace a Salerno

Per il format “Cantina&Cultura” il drammaturgo e sceneggiatore partenopeo dialogherà sul tema: il cinema in Campania

Lo scrittore De Silva atteso a Salerno che si prepara ad accoglierlo domani, martedì 17 ottobre 2023 all’evento speciale dedicato al cinema in Campania. Si tratta di Cantina&Cultura, il format ideato da Cantina Verace, in via Antonio Maria De Luca 4, a Salerno, per coniugare cultura ed enogastronomia nel segno della valorizzazione del nostro territorio.

L’appuntamento è alle 19.30, quando il drammaturgo, sceneggiatore e scrittore Diego De Silva e Francesco Della Calce dialogheranno sulle opere cinematografiche ambientate o girate nella nostra regione. Un tema affascinante, che attraversa la storia del cinema italiano da Roberto Rossellini a Paolo Sorrentino, passando per Gabriele Salvatores e le serie tv di successo come L’amica geniale, Mare fuori e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Il cinema in Campania, infatti, non è solo Napoli, ma anche le altre province e le bellezze naturali e artistiche che le caratterizzano. La costiera amalfitana, ad esempio, è stata resa celebre da Rossellini nel suo Viaggio in Italia, con l’indimenticabile scena finale dell’abbraccio tra Ingrid Bergman e George Sanders nella processione di Maiori. Inoltre, il Cilento, la provincia di Caserta, il Vesuvio e le isole hanno fatto da sfondo a film memorabili o a produzioni internazionali.

Il format “Cantina&Cultura”

Cantina&Cultura vuole essere un’occasione per riflettere su questo patrimonio culturale e turistico. Ma anche per gustare i prodotti tipici della nostra terra, accompagnati dai vini di qualità di Cantina Verace. Soprattutto per gustare della genuina e “verace” cucina popolare salernitana. Questa, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito. Un’iniziativa che rientra nella filosofia di questa realtà imprenditoriale salernitana, che da anni si occupa di promuovere la cultura del vino e del cibo campano, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

Si ringrazia per la collaborazione Libramente Caffè Letterario.

Per partecipare all’evento l’ingresso è libero ma necessario prenotare obbligatoriamente al numero 089 96 51 61