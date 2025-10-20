Esce “Nuda” di Anthony David Paloscia: la scrittura come strumento di guarigione

Il romanzo racconta una crisi interiore e il coraggio di spogliarsi delle maschere

Sarà disponibile in libreria a partire dal 3 dicembre 2025 Nuda, romanzo d’esordio di Anthony David Paloscia, pubblicato da Bré Edizioni (Gruppo Santelli). Con una prosa essenziale e intima, l’autore racconta la storia di una rinascita possibile proprio a partire da un crollo emotivo, ponendo al centro il tema della vulnerabilità come forza trasformativa.

Protagonista del romanzo è Marta, una giovane donna sulla soglia dei trent’anni, apparentemente realizzata e stabile. Una carriera promettente, relazioni solide, una vita costruita con rigore e coerenza. Tuttavia, dietro questa facciata si cela un silenzio accumulato nel tempo, un dolore profondo mai affrontato. Quando un attacco di panico incrina l’equilibrio, Marta è costretta a rivedere ogni certezza, dando inizio a un percorso interiore fatto di memoria, scrittura e consapevolezza.

Nuda è il racconto di questo cammino: una discesa nelle fragilità taciute che si trasforma, passo dopo passo, in una risalita autentica.

“C’è un momento in cui la vita ti chiede il conto”, scrive Paloscia, “ma è proprio lì che può nascere una nuova possibilità di essere”.

Il romanzo si presenta come una riflessione lucida e coinvolgente sul bisogno di autenticità, sulla difficoltà di mostrarsi per ciò che si è davvero e sulla possibilità, rara e preziosa, di riconciliarsi con il proprio passato. Con uno stile sobrio e profondo, Paloscia intreccia corpo, memoria e anima, restituendo dignità narrativa alla fragilità umana.

Conosciuto come autore e voce del podcast “Voci Ordinarie”, progetto dedicato alla raccolta e diffusione di storie vere, Anthony David Paloscia porta in letteratura la stessa tensione all’ascolto e alla verità che ha contraddistinto il suo lavoro nel mondo audio. Il passaggio al romanzo si configura così come un’estensione naturale della sua ricerca narrativa e personale.

Nuda si rivolge a un pubblico ampio: a chi ha vissuto momenti di crisi, a chi cerca nella letteratura una chiave di comprensione del sé, e a chi riconosce nella fragilità una possibile forma di forza.

Il libro è già disponibile in preordine sui siti www.libreriesantelli.it e www.santellionline.it, e sarà distribuito da Messaggerie Libri a partire dal 3 dicembre in tutte le librerie italiane.

Scheda del libro

Titolo: Nuda

Autore: Anthony David Paloscia

Genere: Narrativa contemporanea

Formato: 15×21 cm

Pagine: 133

Prezzo: €14,00

ISBN: 9791259709578

Editore: Bré Edizioni – Gruppo Santelli

Distribuzione: Messaggerie Libri

Uscita ufficiale: 3 dicembre 2025

Preordine: www.santellionline.it/products/nuda

L’autore

Anthony David Paloscia, nato a Napoli nel 1991, è autore, formatore e podcaster. È ideatore del progetto narrativo “Voci Ordinarie”, una piattaforma di raccolta di storie autentiche che mira a restituire valore all’esperienza personale come strumento di consapevolezza e crescita. Da anni si occupa di sviluppo personale, con particolare attenzione ai temi della fragilità, dell’ascolto e della trasformazione. Con Nuda firma il suo primo romanzo, confermando una scrittura capace di coniugare introspezione e visione.