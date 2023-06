Eboli, Angelo Coscia presenta “In treno”

Al locale del centro storico – “Il Gattapone” – il reading dell’ultimo lavoro dell’autore e favolista, edito da Coltura Edizioni

L’appuntamento

L’evento avrà luogo domani, lunedì 12 giugno 2023 alle ore 19:00, presso il locale del centro storico ebolitano in via Sant’Angelo 3, Il Gattapone di Francesca Spera, incastonandosi nei Tramonti letterari del Gattapone e nel Maggio dei libri.

La location

Il Gattapone è un luogo unico, che sa soddisfare le esigenze culturali di chiunque ne varchi la soglia. La passione e la dedizione degli organizzatori per l’arte e la cultura si sente in ogni angolo del locale, che è diventato un punto di riferimento della vita culturale ebolitana, e non solo.

La serata

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Angelo Coscia e scoprire di più sul suo ultimo lavoro.

Oltre ai saluti istituzionali del sindaco Mario Conte e della delegata alla cultura Lucilla Polito, il dialogo con l’autore vedrà la partecipazione della giornalista Raffaella Iannece Bonora.

Per arricchire ulteriormente la serata, le attrici Filomena Vuocolo e Anna Bambino leggeranno alcuni passi del libro.

La selezione letteraria è a cura di Raffaele Agresti.

Il libro

In treno è un’opera originale e coinvolgente che offre una nuova prospettiva sull’esperienza del viaggio in treno. Scritto con la maestria che contraddistingue l’autore, il libro promette di stupire e affascinare i lettori di ogni età. Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata unica.

Informazioni

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, contattare lo staff del Gattapone Telefono: 388 308 3307.