“Cantina & Cultura”, al via la rassegna di novembre a Salerno

Il locale Cantina Verace da questo mese promuove il tema del “territorio”, ospiti degli incontri: Rossella Cerrone, Domenico Notari, Corrado De Rosa, Luciano Pignataro e Luca Maucione

Cantina & Cultura il format, che unisce cultura ed enogastronomia, ideato da Cantina Verace riparte da questo mese. Il territorio è il filo conduttore della rassegna di novembre. Infatti, martedì 7 novembre 2023, alle 19, nei locali di via Antonio Maria De Luca 4 a Salerno, ospita Rossella Cerrone. L’autrice di La fortuna ha gli occhi a mandorla (Europa edizioni). Il libro racconta la vita di Nina, una ragazza che dal salernitano si trasferisce a Napoli per studiare Lingue Orientali. La Cina la affascina e la spinge a viaggiare e a fare nuove esperienze. Tuttavia, il destino le riserva sorprese e difficoltà. Nina affronta e vive la sua vita con coraggio e senza paure, in una vita vissuta fino in fondo tra amori, lavori e sconfitte.

Un giallo letterario a Salerno

Questo è il tema del nuovo romanzo di Domenico Notari, La misteriosa morte dello scrittore Egidio Valdes (Newton Compton). Lo scrittore sarà ospite di Cantina & Cultura alle ore 19 di martedì 14 novembre 2023. Il libro racconta la caccia al killer di uno scrittore odiato da tutti per il suo cinismo e la sua arroganza. Infatti, il commissario Filippo Donnarumma segue la pista dei libri con dita mozzate come segnalibro, che appaiono in vari punti della città. Tra i sospettati ci sono colleghi, critici e librai che hanno subito le angherie della vittima. Tuttavia, Donnarumma deve anche fare i conti con le sue debolezze amorose, che potrebbero mettere a rischio la sua indagine. Dunque, un romanzo avvincente, che mostra il volto nascosto di una Salerno divisa tra cultura e criminalità.

Monologo sugli anni ‘80 a Cantina Verace

Corrado De Rosa, invece, racconta il decennio che ha cambiato l’Italia, tra politica, sport e musica. Toto Valitutti lo accompagna con le sue canzoni. Il 22 novembre 2023 alle 19, a Cantina Verace per il format Cantina & Cultura, si terrà lo spettacolo Monologo sugli anni Ottanta. In questo spettacolo, l’attore e scrittore Corrado De Rosa ripercorrerà gli eventi più significativi di quel periodo, dal terrorismo alla caduta del Muro di Berlino, dalla vittoria dei Mondiali alla nascita delle TV private.

Il libro

Il libro ripercorre la storia di Italia–Argentina, la partita che ha cambiato il calcio e il paese. L’autore, giornalista e scrittore, analizza gli immaginari collettivi che si sono creati intorno a quel match, simbolo del passaggio tra gli anni ‘80 e ‘90. Il libro si compone di due parti: una narrazione che ricostruisce il contesto storico, sociale e culturale in cui si svolge la sfida, e un monologo che esprime le emozioni e le riflessioni di chi ha vissuto quella partita come un momento cruciale della propria vita.

Inoltre, il libro mostra come gli anni Ottanta siano stati un decennio di speranze e illusioni, ma anche di vizi, perversioni e miserie che hanno preparato il terreno per le frustrazioni e le crisi del futuro. Durante il monologo, Corrado De Rosa non solo racconterà i fatti storici, ma anche le sue esperienze personali, le sue passioni e le sue riflessioni.

Insieme all’artista ci sarà il musicista Toto Valitutti, che eseguirà i brani più famosi del synth pop, del rock e della dance. Così, il pubblico potrà rivivere le emozioni e le atmosfere di un’epoca che ha segnato la storia del nostro Paese. Oltretutto, lo spettacolo sarà anche un’occasione per confrontarsi con il presente e con le sfide che ci attendono nel futuro. Infine, il libro non è solo un omaggio al calcio, ma anche una testimonianza di un’epoca irripetibile.

Il mistero della longevità cilentana

Luciano Pignataro, autore di Il metodo Cilento. I cinque segreti dei centenari (Mondadori), sarà ospite di Cantina Verace mercoledì 29 novembre 2023. Con lui ci saranno Andrea De Simone e Carmine Pinto. Parleranno del mistero della longevità cilentana. Acciaroli, Pioppi, Vallo della Lucania: sono i luoghi dove si vive più a lungo del mondo. Il motivo è un enigma con tante piste. Alcune riguardano l’alimentazione, come la Dieta Mediterranea nata qui. Altre sono sociali, storiche, antropologiche. Nel suo libro, Pignataro, enogastronomo e cilentano doc, esplora le ragioni di questa vita lunga e felice.

Per l’occasione, si avvale del supporto scientifico dell’oncologo Giancarlo Vecchio. Insieme propongono un modello da seguire ogni giorno, con suggerimenti su cibo e stile di vita. Si tratta di abitudini semplici, come mangiare verdure e cereali, preferire prodotti freschi e di stagione, camminare invece dell’auto, coltivare relazioni sociali. Si tratta anche di ascoltare gli altri, anche se ci sembrano inutili. In Cilento il tempo non manca – per lavorare, per ammirare la natura, per chiacchierare con un amico. Tanti consigli pratici per staccare dalla vita frenetica, dai social network, dalle ansie. E per ritrovare il valore della lentezza e della slow life. E vivere felici, a lungo.

Il racconto di Natale

Un racconto di Natale ambientato in una cittadina inglese, sul mare. È quello che propone Luca Maucione con Balancín. Un racconto di Natale (Rossini editore). Libro in presentazione, sempre a Cantina Verace per il format Cantina & Cultura, il 6 dicembre 2023 alle 19. L’autore dialogherà con Erminia Pellecchia, giornalista e critica letteraria.

Il libro narra l’incontro tra un uomo e una donna colombiana, che gli racconta una leggenda della sua terra. Si tratta del Balancín, un misterioso oggetto che porta fortuna a chi lo possiede. La storia si trasforma in una lezione di vita, che invita a fidarsi degli altri e a essere generosi. Infatti, il protagonista scopre che il Balancín non è altro che un dono da condividere con chi ne ha bisogno. In questo modo, si crea una catena di solidarietà e di amore, che illumina il Natale di tutti. Un messaggio di speranza e di luce, in un periodo difficile per il mondo.