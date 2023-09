La Grande Tirata del Carro arriva a Mirabella Eclano

Il prosimo week-end via all’evento inserito nel progetto di sviluppo turistico “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”

La Grande Tirata del Carro di Mirabella Eclano è una tradizione secolare che celebra il legame tra la comunità e il grano. La manifestazione si svolgerà il 16 settembre 2023. Questo evento è inserito nel progetto di sviluppo turistico “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”, che valorizza le antiche usanze religiose e folkloristiche del territorio.

La Grande Tirata consiste nel trasporto di un obelisco per le vie del borgo in provincia di Avellino. Alto 25 metri è interamente ricoperto di paglia intrecciata a mano. L’obelisco è composto da sette registri, posati su un carro trainato da sei coppie di buoi. Gli uomini che lo accompagnano, i ‘funaioli’, hanno il compito di mantenerlo in equilibrio con delle funi. Allo stesso tempo, lo guidano fino alla chiesa della Madonna Addolorata, dove si benedicono gli animali.

La preparazione dell’obelisco coinvolge la comunità locale nei giorni precedenti l’evento, in un clima di festa e condivisione. Inoltre, l’obelisco rappresenta il simbolo e l’orgoglio della città di Mirabella Eclano. Questo simboleggia il ciclo della morte e rinascita, che si ripete ogni anno con lo smontaggio e rimontaggio del carro.

L’evento sarà animato da stand gastronomici, musica e dalla Notte Bianca, che offrirà momenti di divertimento e convivialità a tutti i partecipanti. Infatti, la Grande Tirata è una manifestazione che unisce il sacro e il profano, e che attira ogni anno numerosi visitatori da tutta la regione.

La notte bianca e la Festa dell’Emigrante

La Notte Bianca di Mirabella Eclano si prepara ad accogliere i suoi ospiti con un programma ricco di musica, spettacolo e tradizione. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco ci sono Carolina Marquez, Haiducii e BEAT 90, che faranno ballare il pubblico con i loro successi.

Inoltre, la Notte Bianca è anche l’occasione, come già detto, per celebrare la Grande Tirata del Carro. Uno degli eventi più attesi dell’anno, che si svolgerà il prossimo week-end. Qualche sera prima, precisamente il 14 settembre 2023, ci sarà la Festa dell’Emigrante. Questa è dedicata a tutti coloro che sono partiti da Mirabella Eclano per cercare fortuna altrove e che tornano a ritrovare le loro radici.

A rendere ancora più divertente la festa ci penserà il cabaret di Simone Schettino, che farà ridere con le sue battute.

D’altra parte, la Grande Tirata del Carro di Mirabella Eclano fa parte del progetto “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione“. Questo coinvolge sei comuni della zona e che ha ricevuto il finanziamento dal POC Campania 2014-2020. Il progetto mira a valorizzare il territorio e le sue risorse, attraverso percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico.

Infatti, il grano è il filo conduttore che lega le diverse manifestazioni religiose dei comuni partecipanti, simbolo di vita e di abbondanza. Pertanto, si tratta di un’occasione unica per scoprire le bellezze e i sapori dell’Irpinia.