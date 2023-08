“Incontri in Biblioteca”: a Polla De Rosa e Pesce

Il 24 e 25 agosto due appuntamenti di rilievo nella scena culturale del Vallo di Diano. Libri e teatro con lo scrittore e il regista/attore teatrale

Incontri in Biblioteca a Polla è la rassegna che propone due giorni intensi a livello culturale: giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2023.

Giovedì 24 agosto 2023, alle 18:30, presso i Giardini della Biblioteca Comunale Prof. Vincenzo Curcio sarà protagonista Corrado De Rosa. Lo scrittore presenterà il suo nuovo volume Quando eravamo felici, edito da Minimum Fax. Il libro sarà introdotto da Filippo Trotta Presidente della Fondazione Alfonso Gatto e moderato dalla docente Paola D’Angelo.

Il saggio di De Rosa è il racconto di un’epoca. Partendo dal calcio, dai mondiali del 1990 in Italia e dall’illusione per una vittoria che sembrava già scritta. Parla di Diego Armando Maradona. L’artefice della sconfitta degli azzurri e per questo abbandonato da chi lo proteggeva. Destinato, poi, a una fine ingloriosa, quando le sue vicende di droga diverranno di dominio pubblico. Ma è un libro che parla di due epoche differenti. I felici anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. Con passione e precisione Corrado De Rosa racconta un’epoca. Dimostra, ancora una volta, come il calcio possa essere una gigantesca metafora della vita e dell’identità di una nazione. Lo scrittore calca le orme dei più grandi scrittori e giornalisti che se ne sono occupati prima di lui, da Giovanni Arpino a Gianni Brera.

Venerdì 25 agosto 2023, alle ore 21:00, presso l’ex chiesa Santo Nicolicchio appuntamento dedicato al teatro. In scena la rappresentazione teatrale Il Sindaco contadino: Rocco Scotellaro, ideata e messa in scena dal regista e attore lucano Ulderico Pesce.

Il 2023 è l’occasione per ricordare un poeta, scrittore, politico e ricercatore del Sud. A 100 anni dalla sua nascita e a 70 anni dalla sua morte. Un personaggio per troppo tempo dimenticato, Rocco Scotellaro. La rassegna culturale Incontri in Biblioteca ha scelto di ricordare il poeta lucano. Colui che ha indagato le condizioni di povertà del Sud, attraverso la formula del teatro. Punto centrale della pièce è il suo ruolo di giovane sindaco di Tricarico. Eletto nel 1946, a 23 anni, anche dalle contadine del paese. Esse votano per la prima volta e vedono in lui una possibilità di riscatto sociale.

Ulderico Pesce, allievo dell’Accademia di Teatro di Mosca ha lavorato come attore con diversi artisti. Tra i tanti: Luca Ronconi, Carmelo Bene, Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sbragia, Gabriele Lavia, Monica Guerritore, ed altri. Ha creato progetti con le Università di Berlino, Parma, Roma, Potenza e Matera. Ha portato in scena opere le cui tematiche sono strutturate sulla memoria, l’identità storica, la rilettura dei classici. Inoltre, ha trattato anche i problemi ambientali e del mondo del lavoro.