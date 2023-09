Compagnia Gruppo e-Motion ad ottobre al Palazzo Orsini di Solofra

Il nuovo progetto “GiruGiru” andrà in scena con una performance in forma di studio

Compagnia Gruppo e-Motion presenta due studi del progetto GiruGiru, una ricerca coreografica ispirata al concetto di girotondo.

Il primo studio, GiruGiru 1° studio, si svolge sabato 7 ottobre 2023, alle ore 20.30, a Palazzo Ducale Orsini di Solofra (AV), nell’ambito del Ra.I.D. Festival.

Inoltre, il secondo studio, GiruGiru Hortus Botanicus, è un site specific che si adatta allo spazio dell’Orto botanico di Cagliari. Questa performance va in scena mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21.00 per il FIND – Festival Internazionale Nuova Danza.

La regia e la coreografia sono di Francesca La Cava, che ha collaborato con Anouscka Brodacz e Antonio Taurino per la drammaturgia e l’interpretazione. Gli altri interpreti sono Stefania Bucci, Andrea Di Matteo e Chiara Mameli. La musica originale è di Alessandro Olla, il disegno luci di Michele Innocenzi e le scene e i costumi di Elisabetta Falqui. Infine, il progetto ha ricevuto il sostegno del MIC, della Regione Abruzzo e del Comune dell‘Aquila. Inoltre è stato ospitato in residenza da Comune di Isili (IT), Artisti per il Matta (IT) e Festival Corpografie (IT).

Il tema

Il tema è il viaggio e i performer lo esplorano in diversi luoghi, seguendo una direzione comune. Gli esperimenti mostrano il movimento del procedere dalla collettività all’individualità, dalla cultura alla mitologia, dalla finzione alla realtà, dal testo all’immagine, dal gruppo al solista.

“Vogliamo conoscere le memorie dei miti dei paesi marittimi, per creare un sincretismo culturale vario e originale – dice la regista Francesca La Cava – in cui convivono tutti i fenomeni umani che generano e trasformano la cultura. Così facciamo emergere molti punti di vista e molti corpi narranti, che rappresentano la frammentazione della verità, di una realtà non unica ma relativa e parziale”.

Il processo creativo

Il processo creativo si basa su alcuni concetti chiave: la contaminazione di linguaggi, metodi e tecniche. Inoltre le Migra–Azioni, le Trasforma–Azioni e le Moltiplica–Azioni; l’ibridazione tra antropologia, rituale e quotidiano. Infine, per arricchire il lavoro, si utilizzano anche elementi come la musica, la luce e il colore.

Le Migra-Azioni sono un modo per esplorare le radici di altre culture, scoprire l’identità e le tradizioni del luogo scelto. Inoltre, le Trasforma-Azioni portano con sé il ricordo. In più, offrono la possibilità di conoscere l’uguaglianza e la diversità tra i popoli nei loro riti (cibo, musica, danza, costumi, etc.) e custodiscono il valore della trasmissione: la capacità di mantenere viva la pratica di ciò che è stato e può continuare a essere.

Le Moltiplica-Azioni, infine, permettono di diffondere e riconoscere una struttura universale. La convivenza e l’apprendimento di più tradizioni e di diversi rituali aiutano a far emergere l’identità e a valorizzare le nostre origini. Un movimento lineare che richiede quindi una ricerca profonda dell’identità, del passato e di nuovi orizzonti possibili.

Gruppo e-Motion è una compagnia di danza contemporanea con sede a L’Aquila, l’unica realtà di produzione della danza in Abruzzo. Essa è finanziata dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali. La Compagnia è sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila. La ricerca del gesto e quella personale sono alla base degli spettacoli del Gruppo e-Motion. Peculiarità che sono viaggi poetici e introspettivi nell’essere umano e nella società contemporanea.

Per info e prenotazioni

[email protected] | www.gruppoemotion.net