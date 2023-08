“Abelardo ed Eloisa”: la pièce a S. Angelo in Formis

Domani nella Basilica Benedettina la struggente storia d’amore conclude il ciclo “Antiqua / Il suono e il sacro”

Abelardo ed Eloisa, la storia d’amore tra due figure emblematiche del Medioevo, è al centro di un evento musicale e teatrale domani, domenica 27 agosto 2023, nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis. L’evento, organizzato dall’Associazione Jervolino, fa parte del ciclo Antiqua / Il Suono e il Sacro, dedicato alla musica medievale in Terra di Lavoro.

La serata inizia alle ore 19,00 con la Missa Medievalis / Laus Trinitati, accompagnata dalla liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo. A partire dalle ore 20,30 la pièce Abelardo ed Eloisa / Una Storia Medievale. Le musiche sono dello stesso Abelardo e di altri autori dell’epoca. Eseguite dall’Ensemble Oktoechos sono dirette da Lanfranco Menga. Le voci recitanti sono quelle di Maria Chiara Cecere e Umberto Orlando. I due interpretano brani tratti dalle lettere scambiate dai due protagonisti.

L’Ensemble Oktoechos, fondato e diretto da Lanfranco Menga, è composto dalle voci di Nadia Caristi, Eugenia Corrieri, Lisa Friziero e Marija Jovanovic. L’Ensemble è uno dei migliori gruppi italiani specializzati nel repertorio vocale medievale e ha collaborato con attori e attrici di fama nazionale. Lanfranco Menga è un musicista e musicologo diplomato in Canto Gregoriano, Musicologia e Composizione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

Umberto Orlando e Maria Chiara Cecere sono due giovani attori che hanno iniziato l’attività teatrale seguendo stage presso l’Officina Teatro di Michele Pagano, il Teatro Civico 14 e frequentato diversi corsi di formazione teatrale tra Roma e Caserta. Umberto ha recitato in spettacoli come La trilogia della Villeggiatura, Pinocchio e La Storia Vecchia. Invece, Maria Chiara ha collaborato come assistente alla regia in Veleno e Costellazioni. I due hanno anche scritto e interpretato due commedie originali: L’amore è un parcheggio straniero e Tre.