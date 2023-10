Archeoclub “Nuceria Alfaterna”, al via le attività autunnali

Conferenza stampa di presentazione lunedì prossimo a Nocera Inferiore presso il Centro di Aggregazione Giovanile

L’Archeoclub Nuceria Alfaterna presenta le sue attività autunnali. Infatti, si tratta di un ricco programma di eventi culturali. Gli stessi sono aperti a tutti i cittadini. Questi, si svolgeranno presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Nocera Inferiore. Invece, la conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 16 ottobre 2023 alle ore 11.00 al Corso Vittorio Emanuele II 52.

Inoltre, le attività in calendario riguardano conferenze, presentazioni di libri, visite sul territorio e approfondimenti sui siti archeologici. Queste, sono il proseguimento del ciclo di incontri dedicato al progresso degli studi, tenutosi nella scorsa primavera. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella tutela e valorizzazione del Patrimonio archeologico, storico artistico e ambientale del territorio nocerino, ricco di risorse ma anche di criticità.

D’altra parte, il Presidente dell’Archeoclub Nuceria Alfaterna, l’architetto Enrico De Nicola, in carica dallo scorso luglio, ha dichiarato: “Viviamo in uno stato di emergenza, che è innanzitutto culturale e umano, prima ancora che materiale. Per affrontare il quale occorre la partecipazione viva e attiva di tutti. Istituzioni pubbliche, Soprintendenza, Università, associazioni e i cittadini tutti possono e devono lavorare insieme, per dare al nostro territorio nuova dignità con radici antiche, e prospettive valide per chi verrà. La nostra funzione vuole essere anche quella di stimolare e rendere possibile questa aggregazione virtuosa per il bene comune”.

Per saperne di più consultare la pagina Facebook dell’Associazione

L’Archeoclub d’Italia

È un’associazione culturale che si dedica all’archeologia, alla storia, all’arte e all’ambiente. Infatti, Massimo Pallottino e altri studiosi l’hanno fondata nel 1971. L’associazione vuole diffondere la conoscenza del passato e proteggere il patrimonio culturale italiano. Per questo, ha più di 200 sedi locali in tutta Italia. Le sedi organizzano attività culturali, visite guidate, convegni, mostre, pubblicazioni e volontariato. Inoltre, Archeoclub d’Italia ha anche la personalità giuridica e fa parte della Protezione Civile come Organizzazione di Volontariato.

Il Direttivo di “Archeoclub Nuceria Alfaterna”

È composto da: Enrico De Nicola (presidente), Mario Santini (vicepresidente), Gianluca Santangelo (segretario), Francesco Belsito e Sergio Claudini (componenti).