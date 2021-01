Troppa Atalanta, Benevento asfaltato in casa

Gli orobici passano 4-1 al Vigorito con Ilicic, Tolói, Zapata e Muriel. Per i sanniti temporaneo pari di Sau

Troppa Atalanta, e il Benevento subisce un poker a domicilio. Nell’anticipo della 16esima, gli orobici passano 4-1 con Ilicic, Tolói, Zapata e Muriel. Per i sanniti temporaneo pari di Sau. La squadra di Inzaghi faceva i conti con diverse assenze. E ha provato a chiudere gli spazi, per contenere il ritmo e la velocità degli ospiti. Ma nonostante una gara ordinata, poco ha potuto, contro un’Atalanta in giornata di grazia, a lungo capace di schiacciare i padroni di casa.

BENEVENTO-ATALANTA 1-4 (0-1)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 5.5; Maggio 5, Glik 5.5, Barba 6, Foulon 5 (1’st Pastina 6.5); Improta 6, Schiattarella 5.5, Dabo 5 (13’st Hetemaj 6); Ionita 6 (35’st Del Pinto sv), Sau 6.5 (13’st Di Serio 6); Lapadula 6 (13’st Insigne 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Basit, Masella. Allenatore: Inzaghi 5.5. Atalanta (3-4-1-2): Gollino 6; Toloi 7, Romero 6.5, Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6 (43’st Miranchuk sv), Gosens 6.5 (28’st Maehle 6); Pessina 6.5 (19’st Malinovskyi 6); Ilicic 7.5 (43’st Depaoli sv), Zapata 7 (28’st Muriel 7). In panchina: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Ruggeri. Allenatore: Gasperini 6.5

Reti: 30’pt Ilicic; 5’st Sau, 24’st Toloi, 26’st Zapata, 41’st Muriel

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6

Note: giornata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: De Roon, Foulon, Palomino, Lapadula, Dabo. Angoli: 1-11. Recupero: 0′, 3′