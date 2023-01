Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: gli azzurri continuano la fuga in vetta

La partita sbloccata da Di Lorenzo, la chiude Osimhen: i partenopei chiudono il girone d’andata a 50 punti

ll Napoli si aggiudica il derby campano battendo 2-0 la Salernitana nell’ultima gara del girone d’andata e continua la sua fuga in vetta alla classifica di Serie A e passo dopo passo percorre la strada per il terzo scudetto. Gli azzurri sbloccano la partita all’ultimo secondo del primo tempo con un gran destro di Di Lorenzo e chiudono i conti a inizio ripresa con un tap-in vincente del solito Osimhen. I Napoli torna dunque a correre, allungando momentaneamente a + 12 sul Milan secondo e confermandosi la grande favorita di un campionato che continua imperterrita a monopolizzare. I partenopei chiudono il girone d’andata a 50 punti, vincendo un derby mai davvero in discussione con la consueta padronanza del campo e sicurezza nei propri mezzi

Ennesima sconfitta per i granata, ora a soli 6 punti dalla zona retrocessione.