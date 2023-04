Serie A: Napoli-Milan 0-4, i rossoneri salgono al terzo posto

Gli azzurri hanno ora 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, lo scudetto non è in discussione

Nel posticipo della 28a giornata di campionato di calcio di serie A, il Milan affonda 4-0 il Napoli, sale al terzo posto in classifica. Gara senza storia allo Stadio ‘Maradona’, con Brahim Diaz e Leao sugli scudi. Lo spagnolo regala al portoghese il pallone dell’1-0 al 17′, poi raddoppia al 25′. Nella ripresa Leao fa doppietta con un diagonale di sinistro (59′), poi Saelemaekers fa poker con uno splendido slalom al 67′. Gli azzurri hanno ora 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, lo scudetto non è in discussione.