Serie A, Lecce-Salernitana 1-2: granata concreti

Dia e Vilhena ipotecano una vittoria scaccia-crisi

Venerdì 27 gennaio 2023, allo Stadio di Via del Mare si affrontano Lecce e Salernitana, gara valevole per la 20^ giornata (1^ girone di ritorno) del Campionato italiano di serie A.

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte rimediate nell’ultima giornata del girone di andata.

Nicola cambia sistema di gioco piazzando quattro uomini davanti ad Ochoa, inserendo anche il nuovo acquisto Troost-Ekong; in mediana Bohinen al posto di Nicolussi Caviglia e in attacco Candreva a sostegno di Piatek e Dia.

Nella prima frazione di gioco le due compagini iniziano con moduli speculari affrontandosi a viso aperto.

Il cambio di modulo giova alla Salernitana che risulta compatta e solida in difesa e propositiva in fase offensiva.

Infatti, inizia forte e al 5’ Dia fulmina il portiere avversario con un destro di prima intenzione.

Il Lecce non riesce a trovare la quadra, eccetto per un colpo di testa, al 16’, di Umtiti.

Al 20’, Vilhena si avventa sulla palla destinata a Piatek, lanciato da Dia, e piazza la sfera in rete con un preciso sinistro a mezz’aria e porta la Salernitana sul 2–0.

Al 23′, dopo un cross basso di Pezzella, i padroni di casa accorciano subito le distanze, stop e tiro di Strefezza che insacca in rete.

Nel finale di primo tempo i leccesi provano ad attaccare per raggiungere il pareggio ma senza esito.

Nel secondo tempo non mancano occasioni sia per il Lecce che per la Salernitana ma il risultato però non cambia, anche perché i campani gestiscono bene la sfera impedendo così agli avversari di costruire e finalizzare occasioni da rete.

Grazie ad una prestazione convincente e concreta la squadra di Nicola torna alla vittoria e si porta a 21 punti in classifica, uno in più del Lecce.

Invece, continua il momento negativo per i giallorossi che subiscono il secondo stop consecutivo in campionato.

Prossimo turno impegnativo per le rispettive compagini: il Lecce in casa della Cremonese, la Salernitana ospita la Juventus all’Arechi.

Sito web Salernitana: https://www.ussalernitana1919.it/

Sito web Lecce: https://www.uslecce.it/