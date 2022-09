Serie A, Juventus-Salernitana 2-2: i bianconeri si salvano al 93′

Campani in vantaggio con Candreva e Piatek, nella ripresa Bremer e Bonucci pareggiano prima che il Var annulli il clamoroso 3-2 di Milik

Finisce 2-2 Juventus-Salernitana, posticipo della sesta giornata di Serie A. Grande partita dei granata allo Stadium di Torino che chiudono in vantaggio il primo tempo grazie ai gol di Candreva (18′) e Piatek (nel recupero, su rigore). I bianconeri accorciano a inizio ripresa con Bremer (51′) e trovano il pari al 93′ con un rigore prima sbagliato, poi ribadito in rete da Bonucci. Al 95′ Milik la ribalta, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco valutato attivo dello stesso Bonucci. Nel concitato finale espulsi Milik, Fazio e Cuadrado.