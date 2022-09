Interessante confronto con l’agguerrito musicista militante in passato vicino ad Autonomia Operaia

Il giornalista indipendente Giorgio Bianchi ha fatto tappa a Napoli con il suo tour per raccontare l’Italia del dissenso per incontrare Daniele Sepe, musicista, sassofonista straordinario, intellettuale da sempre controcorrente. Non solo sassofonista, Sepe è anche un agguerrito attivista politico che in passato è stato molto vicino ad Autonomia Operaia.