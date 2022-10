Serie A: gli azzurri battono la Roma 1-0 e volano

Una magia di Osimhen decide la gara

Gli azzurri battono 1-0 la Roma e si riportano a +3 sul Milan e conquistano la undicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

Allo stadio Olimpico a decidere la gara è una magia di Osimhen all’80’: il nigeriano va via a Smalling, e con uno splendido diagonale fa secco il portiere romanista Rui Patricio.

In precedenza il portiere portoghese aveva detto no a Lozano (49′), mentre nel primo tempo il Var aveva cancellato un rigore al Napoli per un contatto tra l’estremo difensore e Ndombele.