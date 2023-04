Salerno, presentazione inno per la Salernitana

L’iniziativa del Liceo Alfano I di Salerno che dona alla società granata il brano dal titolo “L’unica stella”

Avvicinare ulteriormente le nuove generazioni al mondo sportivo e culturale che da più di un secolo lega i sentimenti del popolo salernitano.

Parte da qui la nuova iniziativa messa in piedi dal Liceo Alfano I di Salerno.

A tal proposito, domani venerdì 14 aprile alle 10:00, presso il Centro Pastorale di via Guido Vestuti di Salerno, il Liceo presenta e dona alla U.S. Salernitana 1919 l’inno, eseguito dall’Orchestra sinfonica e il Coro del Liceo Musicale, dal titolo L’unica stella, testo di Alfonso Malangone e musica di Romeo Mario Pepe.

In aggiunta, l’incontro sarà anche l’occasione, per l’Associazione Macte Animo 1919 presieduta dal giornalista Umberto Adinolfi con la casa editrice Saggese Editori, di presentare il libro Ultras Salerno, Un’altra Storia, per ricordare e rafforzare il legame tra città, tifoseria e squadra.

Nel corso della stessa giornata è in programma una conferenza stampa nella quale saranno illustrati tutti i dettagli dell’iniziativa.

A seguito degli interventi, moderati dalla professoressa Gilda Ricci, l’Orchestra sinfonica e il Coro del Liceo Musicale si esibiranno, accompagnati dai docenti, gli autori Alfonso Malangone e Romeo Mario Pepe, nell’esecuzione dell’inno L’unica Stella, che sarà ufficialmente donato alla U.S. Salernitana 1919 alla presenza dall’Amministratore Delegato Maurizio Milan, il Team Manager Sasà Avallone e lo SLO Domenico Napoli. Gli stessi saranno omaggiati della pergamena ufficiale, raffigurante lo spartito musicale dell’inno.

Inoltre, all’incontro interverranno: il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; Don Sabatino Naddeo, Parroco della Parrocchia S.Margherita e S. Nicola del Pumpulo; il Dirigente Scolastico Alfano I, Elisabetta Barone.